Benzema rejoint Raul au classement des meilleurs buteurs en Ligue des Champions

Karim Benzema, auteur de son sixième but cette saison en Ligue des champions contre Chelsea (1-1), a rejoint une légende du Real Madrid, Raul, au classement des buteurs historiques de la compétition.

En plus de permettre au club merengue d’égaliser, la superbe reprise de volée exécutée par l’attaquant français a permis à Karim Benzema de devenir le quatrième meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des champions (depuis 1992/1993) à égalité avec Raul (71 unités).

KB9 n’est plus qu’à deux longueurs du podium et du Polonais Robert Lewandoswki (73 buts), éliminé de la compétition avec le Bayern. Comme Cristiano Ronaldo (1er, 134) et Lionel Messi (2e, 120), eux inatteignables.

Face à lui, l’attaquant de Chelsea Christian Pulisic a signé son deuxième but en C1 cette saison, après celui contre Krasnodar en phase de groupes.