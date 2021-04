La compagne d’Akela a désormais un nom: Maxima

La louve aperçue depuis quelques mois en compagnie d’Akela, dans les Hautes Fagnes, s’appelle Maxima.

«Un couple de loups dans les Hautes Fagnes », écrivions-nous début janvier. Vidéo et ADN à l’appui, la présence d’un loup aux côtés d’Akela avait en effet été annoncée. «Nous voyons que ce second loup est plus frêle. En plus, le loup est très territorial: Akela ne se comporterait pas de cette manière avec un autre mâle», détaillait Corentin Rousseau, biologiste responsable des projets Nature au sein de WWF Belgique.

Cet automne, il est confirmé que le couple de loups file manifestement le parfait amour.

Si bien que le SPW, qui coordonne le Réseau Loup, a décidé de lui donner un nom, à elle aussi: Maxima. Soit le prénom de la petite-fille du chasseur local qui avait découvert, sur son piège-photo, les images sur lesquelles figuraient nos canidés fagnards, écrit sudinfo.be.

Des petits?

Avec l’arrivée d’une femelle aux côtés d’Akela, l’éventualité d’une meute existe bel et bien.

La période de rut, chez cet animal, a lieu chaque début d’année. Vu le temps de gestation estimé entre 62 et 75 jours, des louveteaux pourraient théoriquement faire leur apparition au mois d’avril, ou en mai.

D’ailleurs, les images les plus récentes du chasseur cité ne montrent plus qu’un loup… De quoi imaginer que Maxima serait, elle, repliée dans sa tanière en attente de l’heureux événement?