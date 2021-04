Flèche Ardennaise: la Flèche Ardennaise se déroulera le 9 mai à Stavelot

La 56e édition de la Flèche Ardennaise (1.2) se déroulera le 9 mai 2021 à Stavelot. Les organisateurs ont annoncé mardi un plateau d’exception, nourri de plus de la moitié de coureurs professionnels. L’épreuve liégeoise avait été annulée en 2020 en raison de la crise sanitaire.

La Flèche ardennaise, course de catégorie 1.2 réservée aux élites avec et sans contrat ainsi qu’aux espoirs (U23), reviendra dans l’actualité cycliste le 9 mai 2021, un an après son annulation en raison de la crise sanitaire. Les organisateurs ont annoncé mardi avoir reçu tous les feux verts de la part des diverses autorités, de la Ministre des Sports, du Gouverneur de la province de Liège et du bourgmestre de Stavelot, nouvelle ville de départ et d’arrivée, qui ont été organisés pendant 38 ans à Herve.

La course, longue de 178,6 kilomètres, présentera un dénivelé positif de quelque 4.000 mètres, en 17 côtes dont 5 du parcours de Liège-Bastogne-Liège, avec la célèbre trilogie Wanne-Stockeu-Haute Levée, le Col du Rosier et la côte de Mont le Soie. 175 coureurs de 17 nationalités représenteront les 25 équipes engagées.

Le départ sera donné en face de l’Abbaye de Stavelot à 12h15. L’arrivée sera jugée au même endroit vers 16h45, après deux circuits locaux.

La dernière édition de la Flèche Ardennaise, disputée en en 2019, avait vu la victoire du Suisse Simon Pellaud. Les derniers vainqueurs belges de l’épreuve dont Harm Vanhoucke, en 2017, et Loïc Vliegen en 2015.

Les équipes engagées

11 équipes belges: Bingoal Pauwels Sauces WB, Lotto-Soudal U23, EFC-LR -Vulsteke, Stageco, Basso Flanders, Homme Solutions-Soenens, Urbano-CT, Indulek-Doltcini-Derito, Wallonie espoirs (FCWB), Davo United, Acrog-Tormans.

14 équipes étrangères: Uno-X; Groupama-FDJ; CC Etupes; VCP Loudéac; Leopard Pro Cyling; DSM; Trinity Cycling; Jumbo-Visma; Seg Racing Academy; Tiroll-KTM; VIno-Astana Motors; AG2R-Citroën; Swiss Raing Academy; Nippo-Provence-PTS.