Seules 20 communes wallonnes n’ont pas répondu à l’appel à projet sur la supracommunalité

Seules 20 communes wallonnes n’ont pas répondu à l’appel à projets lancé en décembre dernier par le gouvernement wallon pour favoriser la supracommunalité par le biais d’un incitant financier, a indiqué le ministre wallon des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon, mardi, en commission du parlement régional.

Si l’analyse des 21 candidatures reçues est toujours en cours, on sait déjà qu’elles couvrent largement le territoire wallon, a précisé le ministre, interrogé sur le sujet par Stéphane Hazée (Ecolo).

«Seules 20 communes n’ont pas répondu à l’appel à projets (7 dans la province de Hainaut, 3 à Namur et 10 dans le Brabant wallon). Plusieurs communes adhèrent à plus d’une initiative: 48 adhèrent à deux dossiers et 2 adhèrent même à trois dossiers de candidature différents», a-t-il détaillé.

Quant aux projets proposés, ils vont de la mutualisation de ressources humaines entre communes à des projets d’animation territoriale au sens large du terme.

Enfin, la taille des projets supracommunaux proposés est également très variable, avec de 5 à 35 communes partenaires, a encore indiqué Christophe Collignon.