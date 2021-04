Escroqueries dans le milieu des gens du voyage: des prévenus avouent une partie des escroqueries et expriment leurs regrets

Le prévenu N.K. a admis, mardi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, qu’il avait commis une partie des escroqueries qui lui sont reprochées. Il est l’un des 79 prévenus dans un important dossier concernant plus de 500 arnaques sur le marché du véhicule d’occasion, commises entre 2014 et 2019.

«Les familles tziganes ont commencé dans les voitures dès les années 1970», a raconté le prévenu, pour expliquer que presque tous les hommes de sa famille et de sa communauté étaient actifs dans l’achat et la vente de voitures. Si tous faisaient la même activité, chacun menait ses affaires personnellement, a-t-il soutenu, contestant donc avoir fait partie d’une association de malfaiteurs.

Cet homme, par ailleurs pasteur dans sa communauté, a affirmé qu’il regrettait les faits, précisant qu’il avait déjà été sanctionné par son ordre religieux. «Je regrette. J’ai perdu beaucoup avec toute cette histoire. C’est très dur de se reconstruire», a-t-il dit.

Concernant les nombreuses montres de luxe retrouvées lors de la perquisition de son logement, le prévenu a déclaré qu’il les avait achetées avec de l’argent reçu de son père, contestant les avoir acquises grâce aux avantages patrimoniaux tirés des infractions.

Ce dossier mené par le parquet fédéral concerne 504 arnaques au préjudice de particuliers qui vendaient leur voiture. 83 personnes sont prévenues dans quatre causes liées. Septante-neuf de celles-ci sont présentes dont trois sont toujours sous mandat d’arrêt. Par ailleurs, 185 personnes se sont constituées partie civile.

Selon le ministère public, plusieurs prévenus, issus de la communauté des gens du voyage, ont constitué une organisation criminelle qui a mis en place une escroquerie à grande échelle, via l’achat de véhicules d’occasion.

Des candidats acheteurs répondaient aux annonces de vendeurs particuliers, se rendaient sur place pour voir les véhicules et convenaient d’un prix. La moitié était payée en liquide et déclarée sur une facture de vente et la seconde moitié était payée en noir sur un compte bancaire. En réalité, les acheteurs montraient, sur un smartphone, une fausse preuve de virement bancaire. Les victimes ne recevaient jamais le montant convenu.

Certaines avaient réagi, rappelant l’acheteur à de multiples reprises pour demander des explications et déposant plainte à police. Elles avaient alors été menacées de violentes représailles par les acheteurs.

Quant aux véhicules subtilisés, ils étaient rapidement revendus et exportés vers l’étranger.

D’autres prévenus, notamment des policiers et du personnel de la DIV, le service d’immatriculation des véhicules, sont quant à eux poursuivis pour des faits de corruption qui ont facilité la revente et l’exportation des véhicules acquis via l’escroquerie.

L’interrogatoire des prévenus se poursuivra mercredi.