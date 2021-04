Le Passager Numéro 4 (Netflix), Fluide (Arte), Dollface (Disney + ), etc.: nos 5 idées streaming du 28 avril

Deux films et trois séries au menu de ce mercredi 28 avril. -

Un hôtel qui fiche la trouille, un monde sans femmes et un petit tour dans l’espace: il y a tout cela, et un peu plus encore, dans notre sélection streaming du mercredi. Vous avez une semaine pour tout regarder. Interro mercredi prochain.

1 Le Passager Numéro 4

Netflix Science-fiction de Joe Penna. Avec Tonie Colette, Anna Kendrick et Daniel Dae Kim. Durée: 1 h 56.

Ce que ça raconte

Trois astronautes en route pour mars découvrent… un passager clandestin dans leur vaisseau. Mais pas plus d’oxygène. Problème.

Ce qu’on en pense

La question de l’intrus, et de ses motivations, aurait pu transformer ce thriller spatial en un huis-clos étouffant. Joe Penna n’en fait, finalement, qu’un survival assez classique, déjà vu, et mal conclu. Déception.

La critique complète

2 Fluide

Arte. tv Websérie humoristique de Thomas Cadène & Joseph Safieddin. Avec Simon Thomas, Matthias Jacquin, Manon Kneusé et Pauline Clément (1 saison, 10 épisodes de 6 minutes).

Ce que ça raconte

Fluide plonge dans les questionnements de deux couples trentenaires en 2021 pour interroger les limites du couple traditionnel.

Ce qu’on en pense

En défaisant les idées que l’on se fait de la sexualité et du sentiment amoureux, Fluide fait voir la nature et la force de l’amour sous un autre angle et, notamment, celui de l’humour. C’est rafraîchissant.

La critique complète

3 Dollface

Disney + Série de Jordan Weiss. Avec Kat Dennings, Shay Mitchell et Brenda Song (1 saison – 10 épisodes de 30 minutes).

Ce que ça raconte

Une jeune fille reprend contact avec ses amies de longue date après sa rupture.

Ce qu’on en pense

Série attachante qui met de bonne humeur grâce à son personnage principal maladroit. Mais c’est à peu près tout.

La critique complète

4 Light of my Life

Be à la Demande Drame de Casey Affleck. Avec Casey Affleck et Anna Pniowsky. Durée: 1 h 59.

Ce que ça raconte

Dans un monde où une pandémie a pratiquement décimé les femmes, un père et sa fille se terrent dans les bois pour se protéger des mâles qui rôdent.

Ce qu’on en pense

Casey Affleck quitte l’habituel chemin de la survie post-apocalyptique pour une introspection. Du coup, ça prend son temps. Un peu trop, parfois.

La critique complète

5 La disparue du Cecil Hotel

Netflix Série documentaire de Joe Berlinger (4 épisodes de 53 à 58 minutes).

Ce que ça raconte

Les conséquences de la disparition inexpliquée de la jeune Elisa Lam, en janvier 2013, de sa chambre d’hôtel de Los Angeles.

Ce qu’on en pense

Le suspens est un peu trop haché par les nombreux intervenants, mais les amateurs de faits divers mystérieux y trouveront leur compte.

La critique complète