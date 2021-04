PHOTOS | La Reine Mathilde visite une exposition consacrée aux Mérovingiens au Musée de Mariemont

La Reine Mathilde s’est rendue mardi après-midi au Musée royale de Mariemont à Morlanwelz, près de La Louvière, où elle a découvert l’exposition «Le monde de Clovis: Itinéraires mérovingiens». Avec cette visite la Souveraine a voulu apporter son soutien au secteur culturel.

La Reine Mathilde s’est plongée, mardi après-midi, au cœur du «Monde de Clovis» en visitant la riche exposition consacrée à la période mérovingienne et présentée actuellement au Musée royal de Mariemont. Cette exposition, ouverte à toutes les générations, propose une nouvelle approche de la période mérovingienne, lors de laquelle s’est forgée la société européenne du Haut Moyen Âge.

L’exposition, proposée par le Musée de Mariemont et l’Agence wallonne du Patrimoine, revisite toute l’époque mérovingienne (450-750 après J.-C.), période de l’histoire riche d’échanges et de commerce, d’influences et de pratiques religieuses. L’exposition propose de très nombreux objets archéologiques venus de divers endroits en Belgique et en Europe témoignant, notamment, du savoir-faire des Mérovingiens, de leur société et de leur culture, de leurs bijoux, armes, monnaies, ustensiles et objets de la vie quotidienne et religieuse. Les Mérovingiens ont fait preuve d’innovation en enrichissant les adoptions du passé. Le royaume des Mérovingiens, notamment des rois Childéric et Clovis, est une période contrastée où se rencontrent deux univers, la période romaine et l’ère carolingienne.

Avec sa visite mardi au Musée royal de Mariemont, la Reine Mathilde a souhaité apporter son soutien au secteur culturel. L’exposition est accessible jusqu’au 13 juin 2021.