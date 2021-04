ValuSect offre 410 000 d’euros afin de remplir nos assiettes d’insectes

ValuSect, un projet européen, a alloué 410.000 euros de services à 17 PME (petites et moyennes entreprises) d’Europe du Nord-Ouest, annonce-t-il mardi dans un communique de presse. Le projet veut aider les PME à développer des produits alimentaires à base d’insects.

En décembre 2020, ValuSect a lancé un appel offrant des services tels que du soutien technologique ou de l’aide dans le développement de produits. Le projet a reçu 60 candidatures de 50 PME différentes. Une procédure de sélection s’est déroulée au cours des trois derniers mois. Au final, ValuSect a choisi 17 PME qui ont obtenu les meilleurs résultats lors de l’évaluation.

Les 17 PME sélectionnées sont situées au Royaume-Uni (6), aux Pays-Bas (6), en Allemagne (2), en Belgique (1), en Suisse (1) et en France (1). Elles recevront chacune des services d’une valeur de 10.000, 20.000 ou 40.000 euros, selon le type de service demandé. Ce projet comprendra entre autres le développement de nouveaux produits à base de grillons mais également des études et analyses à propos de la sécurité des produits à base d’insectes, de l’acceptation par les consommateurs et du marché européen des insectes.

En Belgique, c’est l’entreprise Kriket (Bruxelles) qui a été sélectionnée pour le projet. Ils transforment des grillons en barres à grignoter. Grâce au budget et aux services fournis par ValuSect, l’entreprise sera en mesure de lancer des recherches sur l’élevage de grillons à grande échelle à partir des flux résiduels de l’industrie alimentaire. L’entreprise achète aujourd’hui ses grillons aux Pays-Bas. «Ce serait bien d’avoir un élevage en Belgique dans l’avenir», dit Michiel Van Meervenne de Kriket. Selon lui, la recherche est également importante pour le secteur des insectes comestibles en général, qui a connu une croissance ces dernières années.

Un deuxième appel à candidatures pour les PME aura lieu fin 2021. ValuSect est un projet financé par Interreg Europe du Nord-Ouest. Le projet vise à améliorer les techniques de production et de transformation durables des aliments à base d’insectes.