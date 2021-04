Tour de Romandie: Rohan Dennis vainqueur du chrono et premier leader, triplé pour INEOS-Grenadiers

L’équipe INEOS-Grenadiers a survolé le prologue de la 75e édition du Tour de Romandie (WorldTour) mardi à Oron, en Suisse. En effet, Rohan Dennis s’est imposé devant ses équipiers Geraint Thomas et Richie Porte.

L’Australien a parcouru les 4,05 kilomètres en 5:25, soit une moyenne de 44,724 km/h. Il a devancé le Britannique et son compatriote de 8 secondes. Premier Belge, Ilan Van Wilder a terminé 12e à 15 secondes du double champion du monde de la discipline.

Le champion du monde en titre actuel, l’Italien Filippo Ganna, lui aussi membre de l’équipe INEOS-Grenadiers, n’a terminé que 9e à 0:14. ll aura l’occasion de prendre sa revanche dimanche à Fribourg dans un ultime chrono.

Ce n’est pas la première fois cette saison que l’équipe britannique parvient à truster l’entièreté d’un podium. Fin mars, elle avait placé Adam Yates, Richie Porte et Geraint Thomas aux trois premières places du classement final du Tour de Catalogne.

Rohan Dennis, déjà vainqueur du contre-la-montre de ce même Tour de Catalogne, a remporté une 30e victoire chez les professionnels, la 20e sur un effort en solitaire.

Ce Tour de Romandie, annulé en 2020 en raison du Covid-19, marque le début de la saison des courses par étapes. Mercredi, la première étape verra le peloton partir d’Aigle pour rejoindre Martigny après 168,1 kilomètres. Un circuit, avec deux côtes de 3e catégorie, sera répété à quatre reprises.

L’étape reine aura lieu le samedi à la veille du contre-la-montre final. Entre Sion et Thyon, 161 kilomètres et quatre ascensions seront suivis d’une arrivée au sommet d’un col hors catégorie, à plus de deux mille mètres d’altitude. La montée finale est longue de plus de vingt kilomètres, avec une pente moyenne de 7,6 pour cent.

Le Slovène Primoz Roglic, absent cette année, a remporté les deux dernières éditions du rendez-vous suisse, en 2018 et 2019.