VIDÉO | Analyse du printemps des classiques: retour sur les 10 courses qui ont marqué le début de saison

Depuis le départ du Circuit Nieuwsblad jusqu’à l’arrivée de la Doyenne, le printemps des classiques cyclistes a offert un véritable feu d’artifice entre chocs de titans et exploits inattendus: si Mathieu Van der Poel, Wout van Aert et Julian Alaphilippe ont été de grands animateurs des courses d’un jour inscrites au calendrier de l’UCI World Tour, Kasper Asgreen, Jasper Stuyven ou encore Tadej Pogacar leur ont parfois volé la vedette. Retour sur les 11 classiques qui ont marqué le début de la saison.

Une saison à part entière s’est achevée dimanche sur le quai des Ardennes. Une campagne de classiques rondement menée, même si elle s’est vue amputée de sa reine, Paris-Roubaix, reportée au 3 octobre. Pour le reste, ce premier volet de l’année a offert un spectacle grandiose. Ce, même en l’absence de spectateurs habituellement massés le long des routes.

+ NOTRE ANALYSE | Le bilan de la saison des classiques: une saison pleine, même sans public (par David LEHAIRE)

Retrouvez toutes nos analyses des 10 classiques disputées entre début février et fin avril:

1. OMLOOP HET NIEUWSBLAD: Davide Ballerini (ITA - Deceuninck - Quick Step)

«Nous sommes sept dans l’équipe et nous aurions pu tous gagner. C’est le rêve.» Le constat posé par Davide Ballerini est sans doute un poil exagéré. Cela dit, on rejoint le Lombard: Deceuninck-Quick Step a montré toute sa solidité collective et la bonne forme de ses individualités durant les 200 bornes du Circuit Het Nieuwsblad terminé par un sprint massif pour la première fois depuis vingt-sept ans et le succès de Wilfried Nelissen.

+ RELIRE | Ballerini joue la note finale du ballet Deceuninck-Quick Step (par David LEHAIRE)

+ RELIRE AUSSI | Deceuninck sur tous les fronts, Gilbert dans le coup: les enseignements du Nieuwsblad (par Benjamin SINOT)

2. STRADE BIANCHE: Mathieu Van der Poel (P-B - Alpecin Fenix)

Grande démonstration du Néerlandais à Sienne. À ce rythme, beaucoup de courses d’un jour figureront à son palmarès.

+ RELIRE | Vainqueur aux Strade, van der Poel peut tout gagner (par Benjamin SINOT)

3. MILAN - SANREMO: Jasper Stuyven (BEL - Trek - Segafredo)

Le Louvaniste a de nouveau placé la Belgique au sommet de la hiérarchie à la Primavera. Il remporte son premier Monument.

+ RELIRE | En remportant Milan-Sanremo, Stuyven a rendu hommage à l’opportunisme (par Benjamin SINOT)

4. E3 SAXO BANK CLASSIC: Kasper Asgreen (DAN - Deceuninck - Quick Step)

La formation Deceuninck-Quick Step a de nouveau démontré sa suprématie sur les épreuves flandriennes.

+ RELIRE | Asgreen rend gloire au Wolfpack (par Benjamin SINOT)

+ RELIRE AUSSI | Van Aert, après l’E3 : « J’ai payé mes efforts » (par Benjamin SINOT)

5. GAND - WEVELGEM IN FLANDERS FIELD: Wout van Aert (BEL - Team Jumbo Visma)

Wout van Aert a gagné Gand-Wevelgem après avoir passé 180 km devant. Sa contre-performance de l’E3 est bien derrière lui.

+ RELIRE | Quelle réponse de Wout van Aert! (par David LEHAIRE)

6. À TRAVERS LA FLANDRE: Dylan Van Baarle (P-B - INEOS Grenadiers)

Son nom et son visage ne sont pas les plus connus du peloton. Pourtant, tout spécialiste des courses flandriennes connaît Dylan van Baarle.

+ RELIRE | Van Baarle enfin récompensé (par Bejamin SINOT)

7. TOUR DES FLANDRES: Kasper Asgreen (DAN - Deceuninck - Quick Step)

Kasper Asgreen, plus fort que les trois fantastiques, Van Avermaet encore sur le podium, le nouveau règlement pointé du doigt. Le Ronde version 2021 a permis de tirer quelques enseignements.

+ RELIRE | Asgreen au sommet, les trois fantastiques encore battus: les enseignements du Tour des Flandres (par Benjamin SINOT)

+ RELIRE AUSSI | Wout van Aert 6e du Tour des Flandres: «Je dois m’en remettre» (par David LEHAIRE)

8. PARIS - ROUBAIX: reporté!

Replacée au dimanche 3 octobre, la reine des classiques s’immisce au lendemain de l’Eurométropole Tour qui grimace.

+ RELIRE AUSSI | Le report de Paris-Roubaix fait des déçus (par Loïc DEFOORT)

9. AMSTEL GOLD RACE: Wout van Aert (BEL - Team Jumbo Visma)

Le Campinois a pris sa revanche face à Pidcock quelques jours après la Flèche brabançonne et remporte une seconde classique en cette saison 2021. Pas si mal…

+ RELIRE | Van Aert, lauréat de l’Amstel, achève la tournée printanière en beauté (par Benjamin SINOT)

10. LA FLÈCHE WALLONNE: Julian Alaphilippe (FRA - Deceuninck - Quick Step)

Le champion du monde a remporté sa troisième Flèche, débordant Roglic dans les derniers hectomètres au sommet du Mur.

+ RELIRE | Alaphilippe, lauréat de la Flèche wallonne : la réponse du patron (par Benjamin SINOT)

+ RELIRE AUSSI | Flèche wallonne: fortunes diverses pour les Belges (par David LEHAIRE)

11. LIÈGE - BASTOGNE - LIÈGE: Tadej Pogacar (SLO - UAE - Team Emirates)

Le vainqueur du Tour de France 2020 s’est offert un premier Monument. Il est le plus jeune vainqueur depuis Hinault en 1977.

+ RELIRE | Pogacar, brillant et dans la lignée des plus grands (par Benjamin SINOT)

Et Pidcock dans le Brabant On notera pour être complet que le printemps cycliste en Belgique a vu également l’éclosion du jeune Tom Pidcock (G-B - INEOS Grenadiers), lequel est venu voler la vedette à Wout van Aert sur la Flèche brabançonne, une course qui ne fait pas partie de l’UCI World Tour et qui n’est donc pas apparenté au terme de «classique». + RELIRE | Pidcock, victorieux de la Flèche Brabançonne : la première d’une longue série (par Benjamin SINOT)