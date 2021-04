Le représentant du collectif L’Abîme laissé libre après son audition à la police

La police est allée interpeller pour audition, mardi matin, l’administrateur de la page Facebook «L’Abîme», qui a annoncé l’événement «La Boum 2» le 1er mai au bois de La Cambre.

La RTBF avait signalé au journal télévisé que l’intéressé ne s’était pas rendu de lui-même au commissariat. Il a été relâché après avoir été entendu, a indiqué mardi après-midi le parquet de Bruxelles. L’enquête suit son cours.

«Si l’enquête devait établir son implication dans des infractions pénales, le parquet de Bruxelles déterminera, selon les directives de politique criminelle en vigueur, quelles suites judiciaires donner aux infractions commises», a précisé la porte-parole du parquet de Bruxelles Katrien Meulemans dans son communiqué.

Cette dernière rappelle que toute personne verbalisée lors d’un tel évènement pour non-respect des mesures sanitaires pourra être poursuivie conformément aux directives de politique criminelle en vigueur.

La personne en cause s’était signalée comme représentant du collectif L’Abîme, en mentionnant son identité et son numéro de GSM, à la Sûreté de l’Etat mercredi dernier par téléphone et au cabinet de la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden jeudi par mail, et ce parce que la ministre avait fait valoir en commission de la Chambre que les autorités belges ne parvenaient pas à entrer en contact avec le groupe. Il a par la suite reçu une convocation de la police.

Le 1er avril, une première «Boum», considérée alors comme un canular, avait rassemblé au bois de la Cambre entre 1.500 et 2.000 personnes, selon l’estimation de la police, qui avait dû faire usage de la force pour disperser les participants. Le collectif L’Abîme a organisé une seconde fête le 2 avril et a repris à son compte le nom «La Boum» du premier événement pour sa nouvelle fête illégale prévue le 1er mai.