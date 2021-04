Le débrief du jour: Vaccin et enceinte | Variants: la Belgique prend des mesures | Accord interprofessionnel: ça coince

Deux semaines après ce concert du groupe Love of Lesbian qui s’est tenu le 27 mars, «il n’y a aucun signe qui suggère qu’une transmission (du coronavirus) a eu lieu pendant l’événement. AFP

La vaccination pour les femmes enceintes ; Concert test de 5 000 personnes à Barcelone ; Accord interprofessionnel, c’est l’échec ; Empêcher La Boum 2 via Facebook: voici ce qui a fait, en partie, l’actualité de ce mardi.

1 «Aucun signe» de contagion après un concert-test de 5.000 personnes à Barcelone fin mars

Alors qu’un premier test a été effectué en Belgique au KVS, un concert test à Barcelone avec quelque 5.000 spectacteurs a été réalisé. Et bonne nouvelle, il n’y a aucun signe qui suggère une contamination pendant l’événement.

2 Enceinte? Tout savoir sur votre vaccination

La semaine dernière, les femmes enceintes ont été ajoutées sur la liste des personnes prioritaires. Le centre de crise a fait le point sur le déroulement.

3 La Belgique interdit les voyageurs en provenance d’Inde

Voyager vers la Belgique en provenance de l’Inde, du Brésil et de l’Afrique du Sud n’est désormais plus possible.

4 Empêcher la Boum 2 grâce à Facebook

La police a contacté Facebook pour savoir comment faire pour arrêter la diffusion de l’annonce de la Boum 2 dans le Bois de la Cambre le 1er mai prochain. Le réseau social a répondu qu’il n’agissait en la matière que sur réquisition du parquet.

5 Accord interprofessionnel: «Nous n’avons pas d’accord clair sur l’évolution des salaires et on n’y arrivera pas»

La question des salaires apparaît comme étant insolvable au sein du «Groupe des 10».

6 VIDEO | Important incendie au sanatorium de Borgoumont

Un important incendie s’est déclaré, pendant la nuit, à l’ancien sanatorium de Borgoumont, à Stoumont. L’incendie est circonscrit, indique le bourgmestre.

