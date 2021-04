Plus de 3,7 millions de vaccins livrés à la Belgique

Un total de 3.726.405 vaccins ont été livrés aux hôpitaux et centres de vaccination belges en date du 25 avril, selon les derniers chiffres révélés mardi par l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS).

Pfizer/BioNTech a fourni 2.378.805 doses, AstraZeneca 925.400, Moderna 378.300 et Johnson & Johnson 36.000.

La quasi-totalité des doses a déjà été distribuée dans les différentes communautés et régions. La Flandre a reçu un total de 2.135.820 doses, la Wallonie 1.158.725 et Bruxelles 386.465. Enfin, la Communauté germanophone a déjà reçu 28.135 vaccins. Le chiffre total diffère légèrement du nombre total de vaccins reçus car une réserve stratégique de quelque 10.500 doses a été constituée et des vaccins ont également été mis de côté pour l’armée (5.600) et les essais cliniques (1.170).

Dans sa mise à jour hebdomadaire, l’AFMPS indique également que 2,15 millions de seringues servant à préparer les injections des vaccins ont été livrées à ce jour. La Belgique a aussi reçu 3,4 millions d’aiguilles sur les 4 millions commandées pour préparer les injections. Concernant le matériel servant à administrer les vaccins, notre pays a actuellement réceptionné plus de 24,3 millions de seringues et 21,5 millions d’aiguilles.