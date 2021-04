Relais mondiaux: Jonathan Borlée forfait

Jonathan Borlée est contraint de déclarer forfait pour les relais mondiaux d’athlétisme en raison d’une «gêne persistante» aux ischio-jambiers, a annoncé le spécialiste du 400m sur son compte Instagram mardi.

«Malheureusement, je dois déclarer forfait pour les relais mondiaux. J’ai une gêne persistante aux ischio-jambiers depuis trois semaines et nous avons décidé avec le staff médical de ne pas prendre de risques inutiles en vue des Jeux Olympiques de Tokyo. Pas le temps d’être déçu, je continue à travailler», a écrit Jonathan Borlée, 33 ans.

Les Belgian Tornados qui représenteront la Belgique les 1er et 2 mai sur le relais 4X400m à Chorzow, en Pologne, sont pour l’instant Kevin et Dylan Borlée, ainsi que Robin Vanderbemden, alors que Jonathan Sacoor a effectué un test au coronavirus lundi. Si le résultat s’avère négatif, l’athlète, actif à l’université du Tennessee, s’envolera depuis les États-Unis pour la Belgique, qu’il rejoindra mardi, avait précisé la veille le coach Jacques Borlée qui a déjà dû faire face aux défections de Julien Watrin et Christian Iguacel (déchirure aux ischio-jambiers).

Chez les dames, Hanne Claes (touchée au tendon d’Achille), absente à l’Euro en salle début mars à Torun, a dû laisser sa place à Hanne Maudens. Cynthia Bolingo, Paulien Couckuyt, Camille Laus, Margo Van Puyvelde et Imke Vervaet complètent la sélection.

Les Belgian Tornados avaient décroché la médaille de bronze dans le 4x400m (3:02.70) lors de la précédente édition de ces «World Relays» les 11 et 12 mai 2019 à Yokohama, au Japon.