La Wallonie relance la vaccination des plus de 75 ans

Après avoir relancé la campagne de vaccination des personnes âgées de plus de 80 ans, la Wallonie étend cette seconde chance aux plus de 75 ans, annonce mardi la ministre régionale de la Santé, Christie Morreale.

Les centres wallons vaccinent actuellement les personnes de 65 ans et plus selon un ordre d’âge décroissant ainsi que les personnes plus jeunes mais souffrant de comorbidités. Ce mardi, 30,1% de la population adulte a reçu une première injection.

«À ce jour, toutes les personnes de 75 ans et plus auraient dû recevoir leur invitation à la vaccination. Afin de les encourager et, si besoin, les aider à prendre rendez-vous avant de clôturer la phase de vaccination pour les personnes âgées, la Wallonie démarre ce mardi après-midi l’opération ‘Re Vax 75 +’. Elle durera une dizaine de jours», explique la ministre.

Concrètement, les Wallons de 75 ans et plus qui hésitaient, ont souhaité attendre un peu avant de se faire vacciner, ont égaré leur code ou l’ont laissé périmer ou encore qui n’auraient pas reçu le courrier qui leur était destiné, et qui souhaitent se faire vacciner sont invités à appeler, à partir de ce mardi 27 avril après-midi, le numéro gratuit 0800/45.019.

Lancée le 20 avril dernier et toujours en cours, l’opération «Re Vax 80+» a pour sa part déjà permis à 2.269 personnes de plus de 80 ans de bénéficier d’une seconde chance pour prendre rapidement rendez-vous afin de se faire vacciner.

«Cette opération n’exclut en aucun cas les personnes de la suite de la campagne de vaccination contre le Covid-19. Si elles ne saisissent pas cette seconde chance de vaccination, elles pourront toujours aller se faire vacciner avec la population générale mais perdront leur ordre de priorité», assure encore Christie Morreale.

«Re Vax» n’est par ailleurs pas destinée aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer, ces dernières devant prendre contact avec leur médecin traitant pour une vaccination à domicile, a-t-elle ajouté.