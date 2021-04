Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce mardi en Belgique et dans le monde

La sélection de la rédaction

1. Moins de contaminations et d’hospitalisations, près de 3 adultes sur 10 ont reçu une première injection

On observe à la fois moins de nouvelles hospitalisations et moins de contaminations que dans le bilan communiqué hier. C’est le 3e jour de suite où on est sous les 900 lits occupés en soins intensifs. + LIRE L’ARTICLE

2. Risque de contaminations sur le lieu de travail: quels sont les métiers les plus exposés?

Quelles sont les professions qui sont les plus exposées au coronavirus? Une étude a tenté de les cartographier. + LIRE L’ARTICLE

3. Situation en Belgique: «Une légère augmentation mais des points positifs»

Alors qu’une nouvelle phase du déconfinement a débuté ce lundi en Belgique, Sciensano a fait le point sur l’épidémie en Belgique.Ce mardi, les chiffres de contamination sont en légère augmentation (+2%) par rapport à la semaine précédente. Mais il y a des points positifs. + LIRE L’ARTICLE

4. L’État belge contraint de cesser le traitement discriminatoire envers Quentin Dujardin

La cour d’appel de Bruxelles a enjoint, mardi, l’État belge à mettre un terme au traitement discriminatoire dont fait l’objet le guitariste professionnel Quentin Dujardin. + LIRE L’ARTICLE

5. VIDÉO | Frank Vandenbroucke vacciné avec AstraZeneca

Le ministre de la Santé a reçu ce mardi une dose d’AstraZeneca contre le Covid-19. Un bon coup de pub au passage pour le décrié vaccin. + LIRE L’ARTICLE

6. La Belgique interdit les voyageurs en provenance d’Inde, du Brésil et d’Afrique du Sud

La Belgique a décidé ce mardi de fermer temporairement ses portes aux voyageurs d’Inde, du Brésil et d’Afrique du Sud vu la circulation de variants virulents du coronavirus dans ces pays. + LIRE L’ARTICLE

7. Un numéro vert pour être transporté jusqu’au vaccin

À partir de mercredi matin, un numéro vert (080 054 621) va faciliter le transport des demandeurs vers les centres de vaccination. + LIRE L’ARTICLE