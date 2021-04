Delhaize change de nom: dites «Belhaize» durant un mois

Les supermarchés belges Delhaize deviennent pour un mois Belhaize. La chaîne souhaite promouvoir les fournisseurs locaux avec une nouvelle campagne.

La chaîne de supermarchés compte 1.600 fournisseurs belges, représentant 70% de la gamme. Au cours de l’année corona 2020, la demande de produits belges a augmenté de plus de 15%.

Pour promouvoir les fournisseurs belges, Delhaize lance sa nouvelle campagne promotionnelle à partir de jeudi prochain. La chaîne sera ainsi renommée Belhaize. Cela sera visible sur les publicités dans le magasin et sur certains emballages. Et deux supermarchés, à Wilrijk et Waterloo, seront également physiquement rebaptisés Belhaize.