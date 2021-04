Quatre idées de balades du côté de Durbuy, les brocanteurs sont dans les starting-block, en tennis, les interclubs de tennis nationaux annulés: voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce mardi 27 avril.

1. Quatre balades dans les alentours de Durbuy

Depuis le début de la crise sanitaire, les Belges ont redécouvert les joies de la balade. Et Durbuy ne fait pas exception. Les Syndicats d’initiatives locaux et le Maison des mégalithes de Wéris constatent en effet un rush sur les cartes de balades pédestres.

2. Reprise des brocantes le 9 mai à Spa et Battice? Les demandes affluent!

Brocanteurs et organisateurs croisent les doigts pour une reprise effective après plus de six mois à l’arrêt. À Spa, on se prépare. À Battice, on reste encore un peu prudent.

3. Un panneau pour fustiger la Commune

«Alors que la Commune investit plusieurs centaines de milliers d’euros pour faire du vélo, elle ne peut investir 1 000€ pour aménager ce ralentisseur. Il n’y a pas de trottoirs partout dans la rue et ce rétrécissement oblige les enfants à marcher au milieu de la route.»

À Braives, un citoyen a placé un panneau pour dénoncer l’inaction de la Commune en matière de sécurité routière.

4. Durbuy Vieille-ville: Un nouveau parking et une consigne pour les motards à la mi-mai

La gestion du stationnement des motos dans Durbuy Vieille-ville, parfois anarchique ces dernières années, s’apprête-t-elle à trouver une solution durable? C’est en tout cas ce qu’espère la Commune en présentant son nouvel espace dédié au stationnement des motos. à partir du long week-end de l’Ascension.

5. LITTÉRATURE | Les récits courts contre-attaquent

Face aux sagas de milliers de pages qui fascinent la sphère young adult, des collections de livres brefs et accessibles à tous se font remarquer.

6. INFOGRAPHIES | Coronavirus: 44 jours sans descendre sous les 30 hospitalisations en Brabant wallon

Trente-cinq patients «Covid» sont désormais soignés dans les deux hôpitaux recensés en Brabant wallon.

7. Les interclubs nationaux sont bien annulés

Si l’AFT attend encore, Tennis Vlaanderen a déjà renoncé aux interclubs, ce qui annule de façon automatique la saison au niveau national.

8. Zone de secours d’Eupen: la deuxième ambulance supprimée les soirées et week-ends?

Il y a de l’eau dans le gaz entre les ambulanciers volontaires de la zone 6 et la présidente de cette zone, Claudia Niessen. Pour des raisons budgétaires, nous dit-on, cette dernière souhaite supprimer une des deux ambulances d’Eupen, installlées à la caserne des pompiers (Kerhweg). Plus précisément, elle serait active uniquement de 7 h 30 à 17 h 30, et utilisable par les ouvriers communaux qui seraient alors les seuls à pouvoir assurer un départ en dessous de 5 minutes.

9. CULTURE | Yves Hunstad va rejouer «La Tragédie comique» en mai… et en Suisse!

Un spectacle mythique des scènes belges va être rejoué du 5 au 16 mai prochain….Pas dans notre pays, mais en Suisse, où les théâtres rouvrent déjà, avec jauge limitée..

10. Eden Hazard retrouve Chelsea avec le Real Madrid: un retour pour de bon?

Eden Hazard veut laisser les blessures de côté et compte plutôt se rappeler les bons souvenirs de son époque londonienne.

