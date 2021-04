VIDÉO | Frank Vandenbroucke vacciné avec AstraZeneca

Le ministre de la Santé a reçu ce mardi une dose d’AstraZeneca contre le Covid-19. Un bon coup de pub au passage pour le décrié vaccin.

La vaccination continue de s’accélérer en Belgique. Près de 3 adultes sur 10 ont ainsi déjà reçu une 1re injection. Depuis ce mardi matin, c’est le cas aussi de Frank Vandenbroucke. «Je suis très heureux d’avoir reçu aujourd’hui ma première dose d’AstraZeneca en tant que personne de plus de 65 ans», a commenté le ministre fédéral de la Santé sur sa page Facebook. «De cette manière, non seulement je me protège personnellement, mais je protège aussi les personnes autour de moi. Merci à toutes les personnes du centre de vaccination qui veillent à ce que tout se passe bien. Chapeau pour votre travail.»

Le choix du vaccin n’est sans doute pas anodin. Celui d’AstraZeneca a été restreint après l’avis de l’agence européenne du médicament (EMA) le 7 avril dernier. D’abord aux plus de 56 ans puis aux plus de 41 ans depuis une nouvelle décision samedi dernier. L’EMA a eu beau insister dans son rapport sur le fait que la balance bénéfice/risque du vaccin reste «positive», il semble que certains soient réfractaires à l’idée de recevoir leur dose du vaccin britannique. C’est notamment le cas à Arlon où le coordinateur du centre de vaccination nous confiait « ne pas avoir suffisamment de personnes pour l’AstraZeneca. »

«Je n’ai pas d’effet secondaire, je ne sens rien», a assuré Vandenbroucke au micro de RTL dans la vidéo en haut de cet article, tout en précisant qu’il est normal d’en avoir, comme avec des vaccins pour d’autres maladies.