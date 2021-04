Avec «Wallonie Ambitions Or», la Région mise 25 millions sur ses sportifs: «Pour que nos talents wallons brillent à l’international»

Dans un souci d’offrir aux sportifs wallons des conditions d’entraînement de plus haut niveau ou bien d’aider nos jeunes talents à franchir le pas qui les sépare parfois du niveau international, la Région a débloqué une enveloppe de 25 millions d’euros et lance un appel à projets pour la période 2020-2024.

Le Ministre-président wallon Élio Di Rupo pose le constat: «Nous avons de vrais talents sportifs en Wallonie. Mais ceux-ci ne bénéficient pas toujours des infrastructures leur permettant de rencontrer les conditions optimales d’entraînement. C’est la raison pour laquelle la Wallonie souhaite soutenir ses sportifs en renforçant son offre en matière d’infrastructures sportives.»

Elio Di Rupo veut voir les athlètes wallons participer plus encore au rayonnement de la Région. BELGA Pour arriver à ces fins, le gouvernement n’a pas lésiné sur les moyens puisqu’il vient de débloquer une enveloppe budgétaire annuelle de 5 millions d’euros pour la période 2020-2024. Cette somme a pour but de doter certaines infrastructures existantes des meilleures conditions possibles, au plus proche de ce que les sportifs peuvent rencontrer lors de grandes compétitions internationales.

Appel à projets

«Nous avons en effet de belles infrastructures, mais il manque ce critère international», admet Jean-Luc Crucke.

Une première enveloppe avoisinant les 5 millions d’euros a déjà été attribuée pour l’année 2020. Et le ministre wallon en charge des Sports de les énumérer: « Il y a le stade de rugby de Soignies, le terrain de hockey de Wavre, appelé à devenir le premier stade international de Belgique dans cette discipline, le complexe d’athlétisme de Naimette-Xhovémont, sur les hauteurs de Liège et enfin la piste indoor d’athlétisme de Hannut, terrain d’entraînement de Nafissatou Thiam entre autres.»

Cette année, c’est donc une nouvelle enveloppe de 5 millions qui sera distribuée entre les différents projets qui seront sélectionnés lors d’un appel par un jury d’expert présidé par l’ex-champion et porte-drapeau olympique Jean-Michel Saive.

Un «plus» pour les athlètes et les fédérations

«Je me réjouis que la Wallonie mette des fonds supplémentaires pour le sport et les sportifs, s’est ainsi réjoui l’ancien pongiste. Il s’agit là d’un plus pour les acteurs de terrain, mais aussi pour les fédérations (NDLR: cette subvention se fait en partenariat avec les fédérations de sport concernées). J’ai pu me rendre à plusieurs reprises déjà sur les sites qui ont été retenus en 2020, dont par exemple le complexe de Naimette-Xhovémont: le renouvellement de la piste apporte une vraie plus-value aux athlètes qui s’y entraînent et permettra également au meeting d’athlétisme de Liège d’attirer des athlètes de plus grand calibre.»

Jean-Luc Crucke salive déjà à l’idée de voir la Wallonie accueillir le camp de base de certaines fédérations lors des JO 2024. Belga Cette «mise à niveau» des infrastructures wallonnes permettra en outre de postuler à l’accueil de certaines délégations lors des Jeux olympiques de 2024 à Paris. «Les JO se dérouleront aux portes de la Wallonie et le fait de pouvoir proposer des infrastructures de haut niveau, conformes aux critères internationaux, nous permettra peut-être d’accueillir certaines fédérations à cette occasion», salive le ministre wallon en charge des Sports.

Appel à projet lancé le 3 mai Un appel à projet sera donc lancé très prochainement. Les candidatures seront à renvoyer au jury présidé par Jean-Michel Saive, sous la forme d’un formulaire complété qui sera téléchargeable sur le site d’Infrasports. «Ce formulaire sera disponible à partir du 3 mai, jour du lancement officiel de cet appel à projet, précise Jean-Luc Crucke. Et les dossiers seront à rentrer pour le 2 juillet au plus tard.»

300 000€ pour des «ambassadeurs»

Outre cette campagne destinée à «internationaliser» les infrastructures existantes, une enveloppe annuelle supplémentaire de 300 000 euros a été débloquée afin de venir en aide «aux sportifs individuels ou aux équipes qui mériteraient un petit coup de pouce supplémentaire», ajoute Élio Di Rupo.

Grâce à cette aide supplémentaire, ces sportifs - «des ambassadeurs» - auront ainsi la chance de «participer au rayonnement de la Wallonie», se réjouit le Ministre-président. «Il s’agit d’athlètes à qui il ne manque pas grand-chose et qui vont pouvoir, grâce à cette aide matérielle (NDLR: d’un montant de 10 000€ par athlète individuel et de 15 000€ par équipe), atteindre - peut-être - le niveau international dans leur discipline», précise le ministre Crucke.

Figure incontournable du sport belge en Wallonie, Jean-Michel Saive sera chargé de sélectionner avec un jury les projets à subventionner. Belga «[Ce second] appel à projet ne concerne pas les sportifs les plus connus ou les disciplines les plus médiatisées», prévient Jean-Michel Saive, lequel présidera là aussi le jury chargé de sélectionner les dossiers.

«C’est aussi une manière de mettre en avant certains profils d’athlètes, certains parcours de vie, certaines disciplines», atteste Jean-Luc Crucke, lequel confirme que le handisport est naturellement lui aussi concerné par ces deux appels à projets.