Risque de contaminations sur le lieu de travail: quels sont les métiers les plus exposés?

Quelles sont les professions qui sont les plus exposées au coronavirus? Une étude a tenté de les cartographier.

Un nouveau rapport réalisé par la KUL, l’Université d’Hasselt, Sciensano, et l’IDW sur les contaminations au travail a été dévoilélors de la conférence de presse du centre de crise ce mardi. Son objectif était de cartographier les activités sectorielles les plus exposées aux contaminations du cornavirus afin d’affiner la lutte contre la propagation du coronavirus.

«Depuis le 11 mars 2021, il a été demandé lors du contact tracing aux cas infectés où ils avaient contracté le covid-19 et si c’était au travail. Et si oui, quelles étaient les circonstances et les sources de l’infection» explique Carole Schirvel, du commissariat Corona. «Et 23% des personnes ont répondu qu’elles avaient été “certainement ou probablement” infectées au niveau de leur lieu de travail.»

Si tous les secteurs ont déployé des efforts pour protéger leurs employés, certains secteurs restent en effet plus sensibles aux infections covid-19 en raison de certains facteurs inhérents à leurs activités comme par exemple l’impossibilité de télétravailler ou de maintenir les distances de sécurité. Certains secteurs ont donc été analysés à la loupe.

Secteur alimentaire

Ainsi l’étude relève que l'industrie alimentaire (transformation, production, conservation de la viande) représente des incidences élevées. «Plus de 1 000 cas pour 100 000 travailleurs sur 14 jours. Le secteur de la transformation alimentaire nécessite donc une attention particulière» indique le rapport.

Une attention constante est aussi portée aux travailleurs des secteurs manufacturiers où le télétravail n’est possible. «Récemment un foyer a été recensé dans une entreprise de construction de meubles. Il serait intéressant de se pencher sur une adaptation du protocole les concernant.»

Les professions de contact dites non-médical sont impactées par la circulation virale. «Parmi ces professions, on constate une incidence plus élevée chez les coiffeurs non indépendants malgré les mesures sanitaires et les protocoles mis en place.»

Les enseignants

Une forte incidence a été également constatée chez les professeurs de l’enseignement obligatoire.

«Ce 29 mars 2021, le taux d’incidence montait à 679 cas. Un chiffre significativement plus élevé que dans tout autre secteur dont la moyenne est de 632 cas. Grâce aux vacances de Pâques étendues, le taux d’incidence a fortement diminué pour rapprocher celui de la population générale.»

Les auteurs de l'étude plaident donc pour une attention constante et le maintient des protocoles afin de maintenir les taux d’incidence sous contrôle.»

Enfin une attention particulière a été portée aussi au secteur du nettoyage dont les entreprises de titres services. Une incidence élevée a été constatée dans ce secteur. Aucun dépistage systématique n’y est réalisé. «Or le risque accru de se retrouver avec des personnes infectées tout au long d’une journée y est important.»

Le rapport pointe également une forte augmentation des taux d’incidence dans certains secteurs sans que la cause ne soit très claire: la collecte des déchets, les prestations dans les centres d’appels, ou les prestations dans des activités d’emballage. Là aussi il faudrait analyser si des protocoles plus stricts seraient nécessaires.

Soins de santé

Bonne nouvelle, la vaccination porte aussi ses fruits là où le télétravail est impossible. Ainsi dans le secteur des soins de santé. Le rapport note une baisse significative des incidences, là où il y a des personnes vaccinées, dans le secteur des soins de santé, des travailleurs hospitaliers, extra-hospitaliers ou en résidence collective de soins, où on ne constate plus d’augmentation des cas.

«On peut donc en déduire que la vaccination porte ses fruits» renchérit Carole Schirvel.

«Ce rapport fournit des indications importantes pour mieux guider les secteurs et développer les bons outils afin que chaque secteur puisse évoluer en parfaite sécurité. Il est important d’identifier des causes spécifiques derrière des taux de contaminations plus élevés. Afin de réduire les contaminations sans mettre en péril la survie des entreprises.»

Et la commissaire corona de rappeler les règles de bon sens si vous devez vous rendre au travail: Si vous ne vous sentez pas bien, ne vous rendez pas un travail. Redoublez de vigilance durant les pauses, portez votre masque, maintenez les distances de sécurité et respectez les règles d’hygiène des mains.»