Proximus lance une nouvelle chaîne exclusive payante

La chaîne Pickx + va remplacer Movies & Series et marie séries, films, événements sportifs, concerts…

La TV digitale de Proximus fait de la place pour ses productions. Dès ce 29 avril, la nouvelle chaîne Pickx + remplacera Movies & Series sur le canal 13. Au menu: films, séries, talk-shows, événements sportifs ou encore concerts. En marge de La servante écarlate et du Late Late Show with James Corden, Pickx + relaiera des programmes produits pour et par Proximus.

En Flandre, Saartje Vandendriessche (Eén) assurera l’animation d’un talk-show. Ianthe Tavernier décortiquera l’actu des réseaux sociaux dans Fresh Viral. Les visages francophones appelés à animer des émissions similaires ne sont pas encore connus.

Dans l’abonnement Proximus Pickx, l’accès à la chaîne Pick + est intégré aux options All Sports (16,99€ par mois), All Stars (29,99€ par mois) et All Stars & Sports (39,99€ par mois). Le catalogue à la demande Movies & Series est réservé à All Stars et All Stars & Sports. Contrairement à la chaîne linéaire Movies & Series, la VOD Movies & Series reste en vie.

Voici quelques programmes annoncés sur Pickx +:

– La coproduction Coyotes

– La nouvelle saison de The Handmaid’s Tale (La servante écarlate)

– La série belgo-suisse Quartier des Banques

– Les films Greenland, Belle-fille, Enragé et Pinocchio

– Drew Barrymore Show

– The Late Late Show with James Corden

– Coast Guard Alaska

Le premier épisode de la série Invisible donnera le coup d’envoi de Pickx + ce jeudi 29 avril. La série Ramy prendra le relais le 30 avril.