Un voyage rhéto clandestin à Istanbul lors des vacances de Pâques

Alors que les voyages non essentiels étaient toujours interdits, des élèves d’une école de Forest se sont rendus dans la capitale turque, accompagnés de deux professeurs.

On connaissait les «lockdown parties». Moins les «lockdown travels». Il y en a pourtant eu, dont celui-ci sous forme de voyage rhéto clandestin.

L’info est rapportée par la DH ce mardi matin. Nos confrères indiquent qu’une dizaine d’élèves de dernière année à l’école secondaire spécialisée La Cime à Forest et deux de leurs professeurs ont voyagé ensemble à Istanbul lors de la première semaine des congés, celle du 5 avril dernier. Or, les voyages à l’étranger, réautorisés depuis le 19 avril, étaient toujours interdits à cause de la pandémie de Covid-19 à cette période à moins d’être «essentiels», ce qui n’était visiblement pas le cas.

La direction de l’établissement scolaire n’avait en effet pas autorisé ce voyage. Le directeur, «très fâché», explique à la DH que les élèves et leurs deux professeurs ont pris le bus vers l’Allemagne avant de décoller de là vers la Turquie. Les deux profs se sont justifiés en expliquant que ce voyage, qui était prévu l’an dernier à la base, avait dû être reporté à cause du premier confinement et que l’argent de la réservation risquait d’être perdu. «Pour moi, tout avait été annulé. Ils ont fait n’importe quoi», déplore le directeur Christian Watterman.

Les deux professeurs peuvent finir l’année scolaire mais le pouvoir organisateur de l’école devra statuer sur leur sort à la rentrée prochaine, conclut la DH.