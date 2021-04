Multiplication des radars en Wallonie: où y en a-t-il le plus?

Le Belge garde le pied lourd, le dernier marathon contre la vitesse excessive l’a encore démontré. Les radars continuent de fleurir, notamment en Wallonie, pour accentuer les contrôles.

En Wallonie, on a mis les bouchées doubles pour résorber le retard sur la Flandre: 167 radars ont été mis en chantier en 2020, qui s’ajoutent aux 59 installés l’année précédente, et aux 235 existants en 2018 (voir carte ci-dessus).

C’est dans le Hainaut que les installations ont été les plus nombreuses, avec un total de 102 radars venus garnir les routes en 2019 et 2020. Rien que l’année dernière, 70 ont sorti leur plus beau flash pour vous immortaliser. Ce qui fait un total de 133 dans cette province.

Liège suit, avec désormais 111 radars, et le Brabant wallon complète le podium avec 87 installations.

Il est prévu d’en rajouter une centaine en 2021 et le mouvement pourrait se poursuivre à ce rythme jusqu’en fin de législature.

«Avec un maillage de plus en plus dense, il y aura une diminution de la vitesse», estime la ministre de la Sécurité routière, Valérie De Bue. Le but déclaré est, à terme, d’enfin «induire un changement de comportement des automobilistes».

Le message est passé.