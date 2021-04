Covid-19: voyager vers la Belgique en provenance de l’Inde, du Brésil et de l’Afrique du Sud n’est désormais plus possible.

La Belgique a décidé ce mardi de fermer temporairement ses portes aux voyageurs d’Inde, du Brésil et d’Afrique du Sud vu la circulation de variants virulents du coronavirus dans ces pays. Cette décision a été prise mardi par le Comité de concertation (CodeCo), réuni de manière électronique.

+ Bientôt plus d’infos