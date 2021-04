Légalité des mesures Covid: pas de décision avant la fin du délai accordé à l’État

La cour d’appel de Bruxelles est saisie à la suite d’un appel de l’État belge contre une décision rendue par le tribunal civil, siégeant en référé, le 31 mars dernier, à la requête de la LDH et de la Liga voor mensenrechten. BELGA

Covid-19: la cour d’appel de Bruxelles ne rendra pas de décision la date à laquelle expire le délai qui a été accordé à l’État par le juge en première instance, pour «mettre un terme à la situation d’illégalité apparente découlant des mesures restrictives des libertés».

La cour d’appel de Bruxelles a décidé, ce mardi, de rouvrir les débats le 18 mai prochain au sujet de la légalité des mesures Covid. Elle ne rendra donc pas de décision avant vendredi, le 30 avril, date à laquelle expire le délai qui a été accordé à l’État par le juge en première instance, pour «mettre un terme à la situation d’illégalité apparente découlant des mesures restrictives des libertés».

Une «Loi pandémie» est en préparation, mais se trouve toujours actuellement examinée en commission à la Chambre.

La cour a ordonné la réouverture des débats pour entendre les observations de l’État belge et celles de la Ligue des Droits Humains (LDH) et de la Liga voor mensenrechten sur l’avis qu’a émis la section de législation du Conseil d’État au sujet du dernier projet d’arrêté ministériel, daté du 26 avril dernier.

La cour d’appel de Bruxelles est saisie à la suite d’un appel de l’État belge contre une décision rendue par le tribunal civil, siégeant en référé, le 31 mars dernier, à la requête de la LDH et de la Liga voor mensenrechten.

Le tribunal a décidé de condamner l’État «à prendre toutes les mesures qu’il estimera appropriées pour mettre un terme à la situation d’illégalité apparente découlant des mesures restrictives des libertés et des droits fondamentaux contenues dans l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 et ses arrêtés subséquents et ce, dans un délai maximal de trente jours calendrier [...]».

À défaut, le juge dit «écarter l’application de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 et de ses arrêtés subséquents concernant les mesures qu’ils édictent dans le cadre de la pandémie de coronavirus».