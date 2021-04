Une importante campagne de dératisation à Ath

La Ville d’Ath va investir 15.000€ dans une campagne de dératisation, dès le 17 mai prochain.

La Ville d’Ath va mener une campagne de dératisation «massive» de son territoire, dans trois semaines.

«Du 17 mai au 22 juin, une campagne de dératisation sera menée sur tout le territoire athois (espace public) par une firme spécialisée (Antinuisible)» indique la Ville dans un communiqué.

Cette campagne comporte trois initiatives.

Les applications de produits raticides (après dépistage préalable des points d’infestation) dans l’espace public (égouts, berges de cours d’eau et fossés communaux).

Un deuxième passage avec contrôle des postes d’appâts et réapplication si nécessaire en cas de réinfestation.

L’évacuation (et incinération) des cadavres afin de ne pas contaminer l’environnement.

«Un avis annonçant l’opération sera placé aux endroits concernés» précise la Ville qui distille également quelques conseils aux citoyen (ne)s.

«Afin de prévenir toute infestation, évitez tout dépôt de nourriture accessible aux rongeurs.»

«En cas d’envahissement dans les espaces privés, c’est au propriétaire de la parcelle infestée d’intervenir.»

«Pour leur élimination, les moyens mécaniques restent l’option la plus efficace et la plus respectueuse de l’environnement.»

La Ville signale encore que du produit dératisant est mis gratuitement à la disposition des habitant(e)s, en petite quantité, durant toute l’année, à l’accueil de l’Administration communale (du lundi au vendredi de 8h à 13h en raison de la pandémie actuelle).

«Veillez à prendre des précautions pour éviter toute intoxication humaine ou animale (disposition dans un lieu accessible uniquement aux rats et élimination directe des cadavres de rats).»

«Enfin, vous pouvez faire appel à une société de dératisation. Dans le cadre du marché passé avec la Ville d’Ath, si vous optez pour Antinuisible (0485/314 003), vous pourrez bénéficier cette année d’un tarif préférentiel en tant que citoyen athois.»

Service Environnement, 068/68 12 50; environnement@ath.be