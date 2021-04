Le patient atteint du variant indien a été retrouvé: «Le variant britannique peut-il muter en variant indien?»

La personne porteuse du variant indien à Saint-Josse a pu être contactée par la Cocom. Il s’agit d’un homme dont la famille a aussi été malade, mais du variant britannique. Il a respecté une quarantaine.

La personne qui a été infectée par la variante indienne du coronavirus a été retrouvée. Le service de traçage des contacts de Bruxelles qui cherchait à entrer en communication avec elle depuis la fin de la semaine dernière a pu la joindre lundi. L’information rapportée par Radio 1 a été confirmée à Belga par Inge Neven, chef du service inspection de l’Hygiène de la Commission communautaire commune à Bruxelles.

La Cocom ne savait que depuis jeudi 22 avril que la personne avait été infectée par la variante indienne. Depuis lors, l’homme semblait avoir disparu, mais le service de contact tracing a réussi à le joindre lundi. Il apparaît que celui-ci s’est rétabli depuis lors.

«Il a été isolé»

«Il a été isolé et n’a plus à subir de quarantaine. Ses contacts, sa femme et son enfant, ont également été malades. Il aurait lui-même été infecté par sa famille, n’aurait pas eu d’autres contacts et n’aurait donc pas transmis le variant», a expliqué Inge Neven.

La façon dont l’homme a contracté le variant indien reste un grand point d’interrogation. Les tests montrent par ailleurs que sa femme et son enfant ont été infectés par le variant britannique. Le contact tracing va à présent permettre de savoir où ils ont été infectés pour trouver le patient zéro éventuel.

«J’ai demandé aux experts s’il était possible que le variant britannique mute en variant indien», a ajouté Inge Neven.