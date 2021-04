Tour d’Italie: Dylan Groenewegen dans la sélection de Jumbo-Visma, 9 mois après l’accident de Fabio Jakobsen

Cyclisme: Jumbo-Visma annonce la participation de Dylan Groenewegen au Giro, après neuf mois de suspension à la suite de l’incident avec Fabio Jakobsen.

Jumbo-Visma a décidé d’ajouter Dylan Groenewegen dans son effectif pour le prochain Tour d’Italie, a annoncé la formation néerlandaise du WorldTour mardi.

Le Néerlandais va ainsi reprendre la compétition après neuf mois de suspension suite à l’incident avec son compatriote Fabio Jakobsen (Deceuninck-Step) au Tour de Pologne au mois d’août.

La suspension de Groenewegen, qui avait provoqué la chute de Jakobsen lors du sprint final à Katowice, se termine le 7 mai, soit la veille du départ du Giro à Turin.

Dylan Groenewegen a avoué avoir «reçu beaucoup de messages chaleureux», après son incident avec Jakobsen, «mais j’ai dû aussi composer avec beaucoup de messages négatifs. J’ai parlé avec Fabio avant le Tour de Turquie (où le coureur a repris la compétition, ndlr) et c’était bien de voir ce qu’il a fait là. Je suis impatient aussi de pouvoir recourir et je suis très heureux de pouvoir le faire dans une course magnifique comme le Giro», a brièvement commenté le Néerlandais dans le communiqué de son équipe.

Dylan Groenewegen sera entouré du Néo-Zélandais George Bennett, l’Italien Edoardo Affini, les Néerlandais Koen Bouwman, David Dekker et Jos van Emden, le Norvégien Tobias Foss et l’Allemand Paul Martens.

Il va devoir retrouver sa place dans le peloton après ce qui s’est passé

Chris Harper devait en principe prendre part au Tour d’Italie, mais l’Australien souffre de l’oeil. Il cède ainsi sa place Groenewegen. «Dylan est l’un de nos leaders», a justifié Merijn Zeeman, le directeur sportif de Jumbo-Visma. «Il n’a plus couru depuis des mois en raison de sa suspension. Nous lui avions concocté un programme pour lui permettre de revenir dans le peloton dans l’ombre. Mais le Tour de Norvège a été reporté en raison du coronavirus. Et il faut voir quelles sont les autres courses encore possibles. C’est pour ça que l’on a choisi la sécurité aussi, parce que la volonté de Dylan est de revenir à la compétition. Il a travaillé dur pour revenir, mais il n’a aucun rythme de course et puis il va devoir retrouver sa place dans le peloton après ce qui s’est passé. C’est la priorité. Pour le Giro, nous avons un autre coureur rapide avec David Dekker. C’est super que Fabio Jakobsen a fait un bon retour en Turquie. Maintenant que Dylan aura purgé sa suspension, on espère que ce sera pareil pour lui. J’espère que tout le monde lui donner une chance.»

Le Tour d’Italie se déroule du 8 au 30 mai.

