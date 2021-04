VIDÉO | L’AS Eupen officialise le départ de Beñat San José: «J’ai envie d’un nouveau challenge»

Comme évoqué ce lundi: Beñat San José et l’AS Eupen ont mis fin à leur union. Le club frontalier a officialisé l’information ce mardi.

Beñat San José, dont le contrat à Eupen se termine en juin prochain, sera donc resté deux ans à l’Alliance.

C’est désormais officiel: le coach basque et le matricule eupenois n’ont pas trouvé d’accord et en restent là, comme expliqué dès ce lundi.

L’entraîneur basque n’a pas accepté la proposition faite par le club, qui souhaitait le voir prolonger.

«J’ai envie d’un nouveau challenge, même si le club m’a proposé de prolonger» indique-t-il dans une vidéo (voir ci-dessous) qui accompagne la communication officielle de l’AS Eupen tombée ce mardi.

On notera également que le club n’a pas communiqué sur la fin de contrat du directeur sportif Jordi Condom.

Par ailleurs, il faut s’attendre à d’autres changements chez les Pandas, où l’heure n’est plus aux dépenses.

Voici le communiqué de l’AS Eupen ainsi que la vidéo d’au revoir de Beñat San José:

Beñat San José ne poursuivra pas son travail d’entraîneur en chef de l’AS Eupen. L’AS Eupen avait offert à l’entraîneur espagnol un prolongement de son contrat après la fin de cette saison.

Après mûre réflexion, Beñat San José a décidé de relever à ce moment important de sa carrière un nouveau défi après deux ans passés à la KAS Eupen.

L’AS Eupen tient à remercier Beñat et son équipe pour leur engagement et le bon travail au cours des deux dernières saisons et lui souhaite beaucoup de succès pour la suite de sa carrière.

Dans un message vidéo, Beñat San José a adressé ses remerciements aux responsables de l’Aspire Academy et du club ainsi qu’à son staff sportif et médical pour leur soutien et leur excellent travail. Beñat San José a également remercié les collaborateurs de la KAS Eupen ainsi que les supporters de la famille des Pandas, ses voisins à Eupen et ses joueurs pour leur respect et leur engagement.