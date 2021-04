VIDEO| Sciensano analyse les dernières tendances de l’épidémie pour la Belgique

L’Institut scientifique de Santé publique Sciensano a analysé les dernières tendances de l’épidémie pour la Belgique avec une certaine satisfaction.

Alors qu’une nouvelle phase du déconfinement a débuté ce lundi en Belgique, Sciensano fait le point sur l’épidémie en Belgique.

Ce mardi, les chiffres de contamination sont en légère augmentation (+2%) par rapport à la semaine précédente. Mais il y a des points positifs. «La tendance positive est due aux chiffres du début de la semaine passée lorsque lundi, mardi et mercredi, plus d’infections ont été rapportées. Depuis les chiffres sont moins élevés que la semaine d’avant, ce qui nous fait doucement évoluer vers des chiffres plus négatifs» a expliqué Carole Schirvel qui remplace Yves Van Laethem absent tout comme Steven Van Gucht.

En moyenne 3.540 personnes ont été testées positives au Covid-19 quotidiennement entre le 17 et le 23 avril.

«Si on considère les catégories d’âge, on constate qu’il y a des augmentations principalement chez les enfants et les adolescents (+17%) avec des augmentations limitées chez les plus de 50 ans et les plus de 80%. La plupart des infections sont observées chez les personnes dans la vingtaine même si on constate également une tendance à baisse» a précisé Carole Schirvel.

La Province de Namur, du Luxembourg et du Hainaut connaissent les plus grandes incidences. On constate aussi des hausses en Brabant Flamand (+14%), à Bruxelles (+12%) et à Anvers (+ 9%).

La province d’Anvers connaît la plus haute hausse avec 503 contaminations par jour, suivie par le Hainaut avec 499 contaminations par jour et de Bruxelles avec 440 contaminations par jour.

- En ce qui concerne les hospitalisations et les soins intensifs, les chiffres sont en légère diminution. «Pour l’instant ces dimininutions sont encore très limitées pour pouvoir à court terme réduire de manière significative la pression sur les hôpitaux. Nous constatons à présent une légère baisse. »

En moyenne, 221 hospitalisations par jour a été rapportée la semaine dernière soit une baisse de 5% par rapport à la précédente. Actuellement 2952 patients covid sont hospitalisés en Belgique dont 892 personnes aux soins intensifs ( -6%).

Les décès continuent à diminuer. En moyenne, nous avons déploré 38 décès par jour la semaine dernière.

«Nous constatons une nouvelle baisse chez les plus de 85 ans mais il y a encore de légères augmentations dans les groupes d’âge plus jeunes.»

Le testing un chaînon essentiel

«Depuis le début de la crise, il est clair que le testing est un chaînon essentiel dans la gestion de l’épidémie, il s’ajoute au respect des mesures préventives, au respect de la quarantaine» a indiqué Pedro Facon.

«La stratégie de testing se compose de 3 lignes de défenses. La première, c’est le dépistage des personnes présentant des symptômes, ayant eu des contacts à haut risque ou des voyageurs revenant sur le territoire belge. En deuxième ligne, on retrouve les tests préventifs dans le milieu professionnel ou scolaire. La troisième ligne, complémentaire aux deux autres, ce sont les autotests, qui peuvent être achetés par les citoyens chez le pharmacien. Environ 300.000 tests ont été vendus depuis la mise en vente il y a 3 semaines.»

