PHOTOS & VIDEO| Le tour du monde de la «Super Lune» rose

Cette nuit, la planète avait rendez-vous avec la «Super Lune». De quoi offrir des images magnifiques.

Ils ont été nombreux cette nuit à sortir le télescope pour observer la lune. En effet, les conditions étaient réunies pour que chacun puisse profiter de la «Super Lune». Ce phénomène qui ne survient qu’une à deux fois par an se produit lorsque la Lune est le plus proche de la Terre. La distance moyenne entre la Terre et la Lune est de 384 000 km. La nuit dernière, elle était de 357 378 km.

Cette nuit, la «Super Lune» était visible aux quatre coins du monde: de Caracas à Paris en passant par Manhattan, ou La Havane. Petit tour du monde en orbite.