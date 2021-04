Le Doudou en bd pour éviter la déprime grâce à Diel

Auteur régional et fier de l’être

Si Diel, de son vrai nom Jean-Jacques Dieltiëns est architecte de formation, c’est dans la bd qu’il a trouvé sa voie.

«J’ai commencé à dessiner de la bande dessinée vers 15 ans. Mais je suis descendant d’une lignée de 10 architectes et quand j’ai dit à mon père que je voulais m’orienter dans la bande dessinée, il m’a dit: ‘fais un métier sérieux, fais l’architecture’. »

Diplômé, Diel exerce un peu, mais finit par se dédier à 100% à son art. Son style, simple et tout en rondeur, il le trouve quand il réalise un catalogue publicitaire pour un… chauffagiste.

Depuis 1994, il parvient à vivre de la bd et de l’illustration. Ses dessins trouvent place dans des journaux à l’étranger et sa série Léontine Dubuisson s’exporte. Mais c’est son travail régional qui lui a permis de s’établir.

«Je suis un auteur de bd local et j’aime ça, je le revendique. Il n’y a aucune honte à cela. J’ai fait des festivals, je suis allé à Angoulême, où les auteurs sont des bêtes à dédicaces, à qui on demande un dessin pour avoir une plus-value à la revente de l’album.»

Je dessine pour des gens que je rencontre

Tandis qu’à Mons, «j’ai les gens qui m’aiment bien et qui sont contents de me dire qu’ils me lisent. Le rapport est très différent. Je dessine pour des gens que je rencontre, qui peuvent me donner des impressions, des idées… Il y a un échange entre le public montois et moi-même et j’ai eu une vie merveilleuse grâce à ça.»

En tant qu’auteur qui se nourrit de sa région, Diel a logiquement axé sa production sur le Doudou: livres pour enfants, histoires à suivre… il s’est adressé à tous les âges. «Car le Doudou, c’est quelque chose qui parle à toutes les générations.»

L’amour des Montois pour leur folklore et leur adhésion à son dessin, inspiré du dessinateur argentin Guillermo Mordillo, lui permettent de passer une retraite tranquille, à l’abri du besoin. Hormis celui de dessiner et qui ne le quittera probablement qu’avec son dernier souffle.