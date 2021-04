Les confidences de Bernard Tapie après son agression: «On sentait qu’on était quelqu’un à abattre»

Près d‘un mois après sa terrible agression, Bernard Tapie est venu témoigner sur le plateau de TF1 pour raconter sa terrible nuit et son combat contre la maladie.

C’était dans la nuit du 3 au 4 avril dernier, Bernard et Dominique Tapie ont été surpris dans leur sommeil,dans leur demeure de Combs-la-Ville en Seine-et-Marne par quatre agresseurs encagoulés. Ils ont été attachés avec des câbles électriques et frappés durant plus de 45 minutes par ces hommes vêtus de combinaisons noires qui sont ensuite repartis avec deux montres et des bijoux.

Une expérience traumatisante pour le couple qui peine à s’en remettre. Invité sur le plateau du JT de TF1 hier soir, l’homme d’affaires a raconté sans trop s’étendre le home-jacking dont il a été victime.

Les visages tuméfiés de Bernard et Dominique Tapie avaient été diffusés avec l’autorisation de leur famille. AFP «La seule façon d’arriver à passer au-dessus de cet événement, c’est surtout de ne pas en faire un souvenir. Et comme ma femme nous regarde et qu’elle est traitée, parce qu’elle a beaucoup de mal à revivre cet événement toutes les nuits, si ça ne vous dérange pas, j’aimerais bien qu’on n’en parle pas.»

Néanmoins, l’ancien ministre a quand même précisé: «Je n’avais rien fait pour mériter ça, cela. Mais vous savez, il y a des milliers de cas par an et la justice a beaucoup de mal à investiguer pour retrouver les coupables. Mais dans ce que j’ai vu, il y avait une haine dans leur façon de parler, de dire, de faire… ta gueule, ce n’était pas tais-toi, c’était ta gueule… On sentait qu’on était quelqu’un à abattre.»

Le cancer

Bernard Tapie est également revenu, sur son autre combat, le cancer. Il souffre d’un double cancer de l’estomac et de l’œsophage. Bernard Tapie a expliqué ce qui le motivait pour se battre.

«Avec ce combat-là, vous conditionniez votre existence et vous conditionnez surtout le bien vivre de ceux qui vous entourent. Il faut que chacun trouve son combat et celui qui est universel, c’est d’arrêter de faire souffrir ceux qui sont autour de nous. Il faut avoir le courage et il est à la portée de tout le monde. D’autant plus que la science va à une vitesse incroyable. On a trouvé le vaccin en un an. Donc celui qui est atteint d’un cancer mortel à court terme…bin ce n’est pas certain. Donc il faut se battre.»

Et de poursuivre: «Je ne buvais pas, je ne fumais pas, j’avais juste quelques ennuis avec le crédit Lyonnais. Et vous connaissez le dicton populaire: Il ne faut pas faire de mauvais sang. Voilà.»

Pour Bernard Tapie, le principal, c’est de rendre heureux son entourage: «J’essaye d’être heureux dans la vie et j’essaye de rendre heureux ceux qui sont avec moi. Je ne suis pas un surhomme, je suis comme tout le monde avec des moments de déprime, des moments de grande souffrance...»

Bientôt devant la justice

Le 10 mai prochain, Bernard Tapie, doit comparaître à nouveau devant la justice dans le cadre de l’affaire Crédit Lyonnais - Adidas. Bernard Tapie comparaît pour escroquerie et détournement de fonds publics. Il risque cinq ans de prison.

«Vous savez ce que j’ai répondu au procureur quand il a demandé 5 ans? Je me suis levé et je lui ai dit: Je vous remercie, vous êtes plus généreux et optimiste que mes médecins.»

Et un film ?

L’ancien ministre a également fait quelques confidences à Gilles Bouleau. Il a affirmé que Claude Lelouch l’attendait pour faire un film. « Si demain, j’ai encore de la voix, Lelouch m’attend avec ses caméras, il veut faire un dernier film avec moi. Et je suis fou de bonheur. Vous savez ce qui me rend très fier? Monsieur Delon vient de faire un film dans lequel il dit: j’ai trois idoles: Bernard Arnaud, Belmondo, et Tapie. Et vous voudriez que j’ai envie de partir? Mais enfin! La vie est belle!»