Nouveau format de qualifications en F1: une course sprint de 100 km le samedi pour 3 Grands Prix

La Formule 1 a adopté «à l’unanimité» un format de «course sprint qualificative» de 100 km le samedi lors de 3 Grands Prix cette saison, «deux en Europe et un hors Europe», a-t-elle annoncé dans un communiqué lundi.

«Le vendredi, il y aura une séance de qualifications après la première séance d’essais libres qui déterminera la grille de départ pour les qualifications sprint du samedi», est-il précisé dans le communiqué. Les résultats de la qualification sprint du samedi détermineront la grille de départ de la course du dimanche. Les trois premiers recevront respectivement 3, 2 et 1 point au championnat du monde.

«Nous sommes excités de pouvoir procurer l’opportunité à nos fans d’avoir des week-ends de course encore plus passionnants», a dit Stefano Domenicali, CEO de la F1. «Voir les pilotes s’affronter pendant trois jours sera une expérience incroyable et je suis sûr qu’ils apprécieront ce combat.»