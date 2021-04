L’ancien agent d’Eden Hazard: «Le Real Madrid, c’est un choix du cœur mais pas de raison»

John Bico, ancien homme fort du White Star et ancien agent du Diable rouge, s’est exprimé dans les colonnes de La Dernière Heure. Pour lui, son choix de rejoindre le Real Madrid en 2019 n’était pas le bon.

John Bico, qui avait notamment conclu son transfert de Lille à Chelsea en 2012, est catégorique dans les colonnes de La Dernière Heure «C’était une erreur d’aller au Real à ce moment-là. C’est son choix à lui. Un choix de cœur mais pas de raison. Il aurait dû y aller un an avant ou plus tard mais jamais l’année du départ de Ronaldo. Je lui aurais déconseillé en lui disant d’y aller l’année d’avant ou de partir par la grande porte de Chelsea un an plus tard.»

C’est au Barça où il aurait dû aller, là où le ballon court plus que les joueurs.

La dimension athlétique du Real Madrid n’a pas été prise en compte dans son transfert, estime également l’ancien manager du White Star qui exerce aujourd’hui en MLS aux États-Unis. «Le Real a un jeu avec beaucoup d’exigences physiques en termes de rythme et d’intensité car le niveau technique de l’équipe approche le 10/10. Sur ce point, Eden, ce n’est pas un joueur pour le Real mais pour le Barça. C’est au Barça où il aurait dû aller, là où le ballon court plus que les joueurs à l’inverse du Real où le projet ne correspond pas à la mémoire physiologique de son corps. C’est pour cela qu’il craque de partout.»

Ce soir, Eden Hazard retrouvera Chelsea avec le Real Madrid en demi-finale de la Ligue des Champions. Le Diable rouge, qui revient de nouveau de blessure, devrait débuter sur le banc.