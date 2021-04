VIDÉO | L’AC Milan et Saelemaekers battus à la Lazio et hors du Top 4

L’AC Milan a été dominé lundi soir par la Lazio Rome (3-0) lors de la dernière rencontre de la 33e journée de Serie A. Titulaire, Alexis Saelemaekers a disputé 63 minutes du côté milanais.

Les Romains ont pu compter sur un très bon Joaquin Correa, auteur d’un doublé (1-0, 2e, 2-0, 51e), pour plier le match dès le retour des vestiaires.

?? | Joaquin Correa se débarrasse joliment de Donnarumma après une minute de jeu seulement. 🌪? #LazioMilan pic.twitter.com/KAHmTTDSlC — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) April 26, 2021

Plus fort dans tous les compartiments, les Romains ont cru marquer via Manuel Lazzari mais le VAR a annulé le but pour un hors-jeu de quelques centimètres à peine (43e).

? | Le but de Manuel Lazzari est annulé par le VAR pour une position de hors-jeu. 🤏 #LazioMilan pic.twitter.com/tKxpj16a7m — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) April 26, 2021

Sans Zlatan Ibrahimovic, blessé, l’AC n’a pas pesé offensivement. Après avoir trouvé le poteau sur un lob astucieux, Ciro Immobile a donné au score son allure définitive d’un bel enchaînement ponctué d’un tir croisé (3-0, 87e).

🎯 | Ciro Immobile et son sens du but. 🥰 #LazioMilan pic.twitter.com/vpdiZw9tZs — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) April 26, 2021

L’Ivoirien Franck Kessie a manqué de sauver l’honneur des siens mais sa tête a trouvé le cadre (90e).

Au classement, l’AC Milan, encore en tête il y a quelques semaines, est désormais 5e avec 66 points, à égalité avec Naples (3e) et la Juventus (4e). L’Inter est premier (79 pts) et l’Atalanta 2e (68 pts). La Lazio est sixième avec 61 points mais compte un match de moins.

La lutte pour le Top 4, et donc l’accession à la prochaine Ligue des Champions, s’annonce indécise jusqu’à la 38e et dernière journée.