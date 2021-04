Boucle du Hainaut: une autre gifle pour la participation citoyenne

Suite à la crise liée à la covid-19, le gouvernement wallon a lancé, en juillet 2020, l’initiative Get up Wallonia. «Cette initiative vise à transformer la crise sanitaire en une opportunité de dynamisation de la Wallonie et ainsi créer une dynamique intense et cohérente pour dessiner, ensemble, l’avenir de la Wallonie et des citoyens qui y vivent» lit-on dans le rapport du «conseil stratégique» qui vient de sortir et qui récapitule les actions proposées.

L’ASBL Revolht avait aussi émis une proposition dans le cadre de Get up Wallonia: «décret relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants».

«Et cette proposition s’est avérée celle qui a retenu le plus de voix (1.100!)» indique Revolht. «Mais au final, c’est la déception. Dans le fameux bottin qui représente le rapport stratégique, on ne trouve pas trace de la proposition, ni même aucune explication qui aurait pu justifier l’abandon de cette proposition citoyenne.»

«La proposition formulée visait à inciter le monde politique wallon à établir un cadre légal clair et précis concernant les rayonnements ionisants en se basant sur le texte légal européen actuellement le plus abouti en la matière, l’ordonnance suisse 814.710, Ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)», explique Geoffrey Picron, initiateur de la proposition. «Rappelons que, malgré ou à cause de son cadre légal précis, la Suisse est le premier pays européen à avoir lancé un déploiement de la 5G.»

«L’objectif annoncé était de mettre autour de la table tous les acteurs. La proposition qui se voulait constructive», poursuit Geoffrey Picron, «en définissant clairement les limites et précautions à prendre dans le cadre de projet d’installations stationnaires émettrices de rayonnements non ionisants, il devient possible d’avancer et de faire évoluer plus sereinement notre société».

Pour l’ASBL Revolht, «c’est la douche froide ». Après le refus des ministres Tellier et Borsus d’impliquer des citoyens dans les études liées à la Boucle du Hainaut, «c’est un nouveau pied de nez à la consultation citoyenne».

«Get Up Wallonia n’a finalement été qu’un prétexte pour le politique qui n’a repris que ce qui l’intéressait et a mis à la poubelle ce qui pouvait les perturber. Il semble que seules les propositions citoyennes qui allaient dans le sens des propositions des task forces Get Up Wallonia ont été reprises mais que les autres ont été systématiquement écartées. Il semble également que le critère de niveau d’adhésion des participants à telle ou telle proposition est pour les experts du gouvernement sans importance.»