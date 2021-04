Oscars: Chloé Zhao, le symbole était trop parfait

Dans l’Amérique post-Weinstein et pro-Black Lives Matter, sacrer une première «femme non blanche» avait du sens. Les oscars l’ont fait. Et ça a du sens.

On attendra encore un petit peu pour le sacre d’une première réalisatrice afro-américaine. En attendant, l’Académie des oscars a décidé de jouer du symbole en consacrant, dans la nuit de dimanche à lundi, Chloé Zhao et son film, Nomadland, lequel est reparti de cette 93e cérémonie un peu particulière – pour des raisons sanitaires, elle s’est déroulée sur deux sites distincts et autant en «présentiel» qu’en «distanciel» – avec trois récompenses, dont celles dévolues au meilleur film et, bien sûr, à la meilleure réalisatrice.

Célébrée partout… sauf en Chine

La suite était attendue: la jeune (39 ans) cinéaste chinoise était célébrée, partout dans le monde (sauf en… Chine, où ses critiques contre le régime n’ont pas encore été dirigée et où son triomphe a été passé au bleu), comme la première «femme non blanche» à recevoir cet honneur. Rien d’étonnant dans une Amérique encore traumatisée par les répercussions de l’affaire Weinstein, secouée par le courant Black Lives Matter et avide d’un changement qui doit, de préférence, être incarné par les femmes.

La chose est un peu injuste, peut-être, car elle tend une perche aux esprits chagrins qui voudraient penser qu’au nom de la parité, on préfère célébrer la différence plutôt que le talent, une impression encore renforcée par l’oscar du meilleur scénario original attribué à une autre femme, Emerald Fennell, qui était également en lice pour l’oscar du meilleur réalisateur, finalement allé à Zhao.

McDormand meilleure actrice

Mais rien n’empêche, non plus, de faire les deux. Et le destin de Chloé Zhao est d’autant plus incroyable qu’il couronne également un film indépendant au casting essentiellement amateur (à l’exception, notable, de Frances McDormand, qui a d’ailleurs reçu l’oscar de la meilleure actrice), venu raconter la façon dont bon nombre d’Américains sont revenus à un mode de vie nomade après la terrible crise des subprimes.

Reste maintenant à prolonger ce destin pour incarner, en plus d’un beau symbole, une étoile tout sauf filante. Et à Hollywood, plus qu’ailleurs, ça a tout son sens.