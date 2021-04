La situation en Inde est «plus que déchirante»

La pandémie atteint une gravité sans précédent en Inde, où les patients continuent de mourir par manque d’oxygène dans des hôpitaux saturés.

La situation en Inde, où la pandémie a atteint une gravité sans précédent, est «plus que déchirante», a déclaré lundi le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

«L’OMS fait tout ce qu’elle peut, en fournissant du matériel et des équipements essentiels, notamment des milliers de concentrateurs d’oxygène, des hôpitaux de campagne mobiles préfabriqués et du matériel de laboratoire», a affirmé Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conférence de presse.

Avec ses 1,3 milliard d’habitants, l’Inde, qui a enregistré dimanche un record mondial de près de 350.000 personnes contaminées en une seule journée, a été plongée dans le chaos en quelques jours par le variant «indien».

A New Delhi, des témoins décrivent des couloirs d’hôpitaux encombrés de lits et de brancards et des familles suppliant en vain qu’on leur fournisse de l’oxygène ou une place pour leurs proches. Certains meurent au seuil de l’hôpital.

«Les ravages du coronavirus se poursuivent et il n’y a pas de répit», a déploré le chef du gouvernement de la capitale Arvind Kejriwal. New Delhi, l’agglomération indienne la plus touchée, est confinée pour une semaine supplémentaire.

Avec plus de 192.000 morts, l’Inde figure au quatrième rang des pays les plus endeuillés par le Covid-19.

Les Etats-Unis ont annoncé dimanche qu’ils allaient «immédiatement» lui envoyer des composants pour la production de vaccins et des équipements médicaux.

L’Union européenne a promis une «assistance» à l’Inde. Même le Pakistan, son rival de toujours, lui a proposé des équipements médicaux.