Standard: Sissako privé du début des play-off

Sissako, exclu en finale de Coupe dimanche, a reçu une suspension de 2 matchs ferme, plus 2 avec sursis.

L’exclusion de Moussa Sissako pour son tacle par-derrière qui aurait pu blesser Bongonda n’a pas seulement privé le Standard de la majeure partie d’arrêts de jeu qui auraient pu être salvateurs, dimanche. Elle va aussi priver Mbaye Leye d’un de ses trois derniers défenseurs centraux pour les deux premiers matchs du début des play-off, à Ostende, samedi, puis contre Gand, une semaine plus tard.

Le Parquet a proposé ce lundi deux matchs ferme plus deux matchs avec sursis et le Standard a accepté la proposition. Pas de passage devant la Commission des litiges mardi, donc.

Vanheusden, Bokadi, Sissako…

Voilà donc une belle question pour l’entraîneur, déjà privé de Vanheusden, de retour de blessure, et de Bokadi, blessé : qui aligner en défense lors de ces deux premiers rendez-vous? La paire Dussenne-Laifis paraît la plus «naturelle». Seul souci: les deux aînés de la défense ne sont pas les plus rapides et les aligner côte à côte signifiera prendre des risques lorsqu’un attaquant adverse partira dans leur dos. Mais il n’y a pas d’autre option, à moins de sortir un nouveau jeune de son chapeau…