Mons: nouvelle vague d’exonérations de taxes, l’horeca et le divertissement ciblés

Les secteurs touchés par la crise sanitaire seront exemptés de toute une série de taxes. Découvrez la liste.

Depuis plus d’un an, les pouvoirs publics tentent de soutenir les secteurs empêchés de fonctionner par la crise sanitaire. Cela passe par l’octroi de primes et par les exonérations d’impôts. La Ville de Mons a décidé de travailler sur les deux volets et vient d’annoncer une nouvelle volée d’exonérations fiscales pour l’exercice 2021 pour les secteurs toujours à l’arrêt.

«Bien que certains secteurs aient pu bénéficier des aides régionales et fédérales, cela ne suffit pas pour faire face aux dépenses et aux charges qui s’amoncèlent, ni pour compenser les pertes de chiffres d’affaires,» explique Nicolas Martin, bourgmestre de Mons.

«Les commerçants évoluent déjà dans un contexte économique difficile que le Covid-19 a considérablement aggravé, menant parfois à des drames humains. Derrière les noms d’enseignes se trouvent des passionnés qui ont pris tous les risques pour se lancer et qui connaissent la valeur du travail. Ils sont les ambassadeurs de la ville, ils en sont l’un de ses moteurs, l’une de ses forces et donc l’une de ses priorités.»

Le divertissement ciblé

Ainsi, complémentairement aux exonérations de taxes pour les secteurs de l’Horeca, les taxes touchant les secteurs des spectacles et des divertissements seront supprimées pour l’exercice 2021. Cela concerne la taxe sur les spectacles et les divertissements et la taxe sur les emplacements de parkings mis gratuitement à disposition.

En outre, le Collège communal a décidé de ne pas appliquer toute une série de taxes aux secteurs de l’Horeca, des activités foraines et maraichères, des salons de coiffure, de soins et d’autres entretiens corporels, des attractions touristiques, culturelles, des secteurs de l’hébergement touristiques, des organisations de salons et de congrès, des activités de sport et de loisirs, des secteurs de l’évènementiel, des agences et organisateurs de voyages, des services de taxi, les autoécoles ainsi que certains commerces de détail plus particulièrement impactés pour l’exercice 2021.

Les taxes exonérées sont:

– Force motrice;

– Enseignes;

– Panneaux publicitaires fixes;

– Diffusion publicitaire toutes boites;

– Enlèvement des immondices;

– Égouts;

– Paris aux courses;

– Occupation du domaine public (terrasses, chevalets, étales et braderie);

– Taxes et redevances diverses sur les entreprises.

Prise en charge de la Région wallonne

Ces exonérations s’ajoutent à une liste de taxes et redevances déjà supprimées pour l’année en mars dernier, à savoir: la taxe sur les débits de boissons, la redevance pour l’occupation d’emplacements sur les marchés publics hebdomadaires, la redevance sur le placement de terrasses, tables et chaises, la redevance sur l’occupation du domaine public lors des activités foraines; la redevance sur l’occupation du domaine public dans un but commercial portant sur les commerces ambulants et l’horeca et la taxe de séjour.

Ces exonérations ne devraient pas mettre en danger le budget communal: la Région wallonne s’est en effet engagée à compenser les pertes de recettes des pouvoirs locaux, selon les modalités prévues par une circulaire du 25 février 2021.