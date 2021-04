Officiel: Lior Refaelov signe pour 2 ans à Anderlecht!

C’est fait: le dernier Soulier d’or rejoint Anderlecht. Lior Refaelov (35 ans) quittera l’Antwerp en fin de saison et s’engage pour deux ans en faveur du Sporting.

C’est le jour de son 35e anniversaire que le médian israélien signe en faveur d’Anderlecht. Le RSCA a officialisé le transfert ce lundi en fin de journée. Le Soulier d’Or, actif à l’Antwerp depuis 2018, a signé un bail de deux ans avec le club bruxellois.

«Tout le monde connaît les qualités de Lior et il est clair qu’elles sont totalement en phase avec le football que nous avons en tête», a déclaré Peter Verbeke, directeur sportif du RSCA. «Grâce à son expérience, mais aussi certainement par son énorme dynamisme et son professionnalisme, il est quelqu’un qui peut rendre nos nombreux jeunes joueurs meilleurs sur et en dehors du terrain. Dans ce sens, Lior peut accélérer le développement de ces joueurs tout en étant important pour le club avec des buts et des passes décisives.»

346 wedstrijden, 92 goals en 1 Gouden Schoen. Bienvenue chez les Mauve et Blanc, Rafa. 🟣? https://t.co/LI48V70f30 pic.twitter.com/HSibbo5Xhd — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) April 26, 2021

Gratuit

Cette saison, l’ancien international israélien a marqué 14 buts et distillé 12 assists toutes compétitions confondues avec le Great Old.

Lior Refaelov avait déjà été repéré à Neerpede le week-end dernier. Anderlecht ne doit pas payer d’indemnité de transfert à son concurrent direct dans les ‘Champions play-offs’, car l’Israélien est en fin de contrat après cette saison et peut partir gratuitement.

Refaelov évolue à Deurne depuis l’été 2018, la première saison sous forme de prêt du Club de Bruges, suivi d’un transfert permanent un an plus tard. Il était arrivé au stade Jan Breydel en juillet 2011 en provenance du Maccabi Haïfa.

Vincent Kompany et Peter Verbeke, le directeur sportif qui a déjà travaillé avec Refaelov au Club de Bruges, considèrent l’Israélien comme un atout idéal pour le Sporting. Ils comptent sur lui pour guider les jeunes pousses du RSCA et faire parler son expérience lorsqu’il sera sur le terrain.