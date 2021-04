La fusion Bossière – Gembloux officialisée

La nouvelle entité, qui évoluera en P2A, a diffusé son premier communiqué officiel via Loïc Balza, son porte-parole

Par l’entremise de Loïc Balza, son porte-parole et responsable communication, l’Union Bossière-Gembloux (P2A) a diffusé son premier communiqué officiel.

«L’Union Bossière-Gembloux portera le matricule 06454 et évoluera dans les couleurs des deux clubs fusionnés à savoir le vert, le blanc et le noir, explique le club. Les entraînements se dérouleront sur les terrains du centre sportif de l’Orneau et les rencontres à Bossière. L’équipe dirigeante sera emmenée par Frédéric Davister, bien connu dans le milieu, en tant qu’ex-président de Walhain où il avait pris la succession de Francis Sprimont.

Il a été charmé par le projet de cette fusion et domicilié dans l’entité il avait envie de relever un nouveau challenge sportif novateur et d’envergure, il a rapidement adhéré à notre vision sportive à moyen et à long terme et a accepté de se joindre à nous afin de nous aider à accomplir nos objectifs»

Vers la P1

«Le projet a pour but de rejoindre l’élite provinciale avec l’équipe première tout en priorisant la formation de nos jeunes afin de les faire progresser et découvrir cette élite dans les prochaines années, reprend Loïc Balza. Cette nouvelle entité continuera les démarches de réaménagement global du site de Gembloux en collaboration avec l’ASBL Gembloux Omnisport et la ville de Gembloux afin de proposer dans les prochains mois un nouveau terrain en surface synthétique et une nouvelle cafétéria (sic) sur le site de Gembloux. Ce nouvel écrin nous permettra de mettre sur pied un centre de formation à l’échelle communale, voire régionale, dans les meilleures conditions possibles. Malheureusement, le contexte économique actuel nous obligera à exercer une gestion rigoureuse des différents coûts et à optimaliser les aides et les recettes.

L’équipage à la manœuvre

On en sait un peu plus également sur le comité qui dirigera le nouveau club fusionné:

«L’équipe dirigeante, derrière Frédéric Davister, s’articulera, notamment, autour de Tarik Laidi et Michaël Vergnon, vice-présidents, Stéphane Baudine secrétaire – CQ et Liliane Lavancy comme gestionnaire financier, poursuit le club. Les responsabilités sportives, quant à elles, seront assurées par Daniel Delgado comme directeur sportif pour les équipes premières et les U19 et par Christian Jonet et Eugène Vandevelde pour la formation des jeunes. L’organigramme est ouvert à toutes celles et tous ceux qui souhaitent nous aider et apporter leur expertise dans la gestion d’un club de football amateur.»

Et de conclure: «Nous communiquerons plus en détail (resic) dans les prochaines semaines au fur et à mesure de nos avancées.»