VIDÉOS | Une fête sauvage suscite la polémique: «Des images inadmissibles»

À l’instar de «La Boum» organisée le 1er avril au Bois de La Cambre, à Bruxelles, une fête sauvage observée ce dimanche à Paris scandalise de nombreux Français.

Alors que le confinement perdure et que les rassemblements de plus de six personnes sont toujours interdits en France, les images d’une fête sauvage font polémique outre-Quiévrain.

+ VIDÉO | Fausse boum au Bois de la Cambre: au moins 22 arrestations et des dizaines de policiers blessés

Observée ce dimanche après-midi au parc des Buttes-Chaumont, à Paris, cette lockdown party a réuni plusieurs dizaines de participants, tous regroupés sans masque et sans distanciation sociale autour d’un baffle puissant.

PARIS - Le parc des Buttes-Chaumont se transforme en discothèque à ciel ouvert.



Plusieurs centaines de jeunes profitent d’un dimanche ensoleillé pour retrouver une vie « comme avant » le #COVID19. pic.twitter.com/jPTFPYlCsr — Clément Lanot (@ClementLanot) April 25, 2021

D’après les informations glanées par plusieurs médias français, l’attroupement – qui se serait fait naturellement, sans qu’aucun rendez-vous n’ait été donné aux fêtards – a duré une heure et a été interrompu peu avant 19 heures, soit au moment du couvre-feu et de la fermeture du parc.

Intervention des gardiens du parc des #ButtesChaumont pour stopper la fête quelques minutes avant le #couvrefeu. pic.twitter.com/xfwM0ZxTof — Clément Lanot (@ClementLanot) April 25, 2021

Interrogé sur cette lockdown party en plein air, le porte-parole du gouvernement français n’y a pas été de main morte en demandant notamment à ce que les organisateurs soient poursuivis en justice.

«Ce sont des images qui ne sont pas admissibles, a notamment déclaré Gabriel Attal sur LCI. Je comprends que des Français qui font des efforts depuis des mois, tous les jours, qui respectent tous les jours soient en colère devant ces images-là.»