Apple accusé de mentir sur l’étanchéité de l’iPhone

Une plainte est déposée à New contre Apple et son discours jugé trompeur sur l’étanchéité réelle des derniers iPhone. kucheruk – stock.adobe.com

La firme américaine tiendrait un discours trompeur sur la résistance à l’eau de ses téléphones.

Apple fait l’objet d’une plainte retentissante à New York, susceptible de se transformer en action collective et en procès avec jury. En cause: l’étanchéité de l’iPhone.

Antoinette Smith, une citoyenne du Bronx, ne décolère pas depuis que la firme a refusé de réparer gratuitement son iPhone 8. Verdict: garantie inapplicable à cause d’un contact inadéquat avec une substance liquide.

La New-Yorkaise clame haut et fort avoir respecté les conditions d’utilisation de l’iPhone, certifié IP67. Cette norme est synonyme de trente minutes d’immersion jusqu’à un mètre de profondeur.

Est-ce qu’Apple exagère les capacités de résistance à l’eau de son téléphone? C’est l’argument déployé par l’avocat de la plaignante. Tous ceux qui ont connu un incident similaire sont invités à rejoindre cette action.

Dans la plainte déposée, l’argumentaire pointe du doigt les tests en laboratoire. Les conditions de certification de l’étanchéité sont basées sur des conditions artificielles, avec de l’eau statique et pure. «Cela signifie que les consommateurs qui se tiennent au bord d’une piscine ou d’un océan, et dont les appareils sont éclaboussés ou immergés temporairement, se verront refuser la couverture, car l’eau contenait du chlore ou du sel.»

Sont également pointés du doigt: les campagnes publicitaires et marketing et une hypocrisie certaine dans les instructions.

Les représentations de la résistance à l’eau d’Apple «incluent des éclaboussures accidentelles de liquides communs, comme du soda, de la bière, du café, du thé et des jus de fruits. Dans le cas d’un tel incident, Apple donne pour instruction de rincer la zone touchée de l’appareil. Toutefois, Apple va souvent utiliser le prétexte du rinçage pour refuser l’application de la garantie, même si la firme en a donné l’instruction.»

+ Dans cette pub, Apple affirme que l’iPhone 12 résiste à des éclaboussures de café, de jus d’orange…