Quatre balades dans les alentours de Durbuy

Depuis le début de la crise sanitaire, les Belges ont redécouvert les joies de la balade. Et Durbuy ne fait pas exception. Les Syndicats d’initiatives locaux et le Maison des mégalithes de Wéris constatent en effet un rush sur les cartes de balades pédestres.

Depuis le début de la crise sanitaire, les Belges se sont remis en masse à la balade. Dans ce cadre, Durbuy reste l’une des destinations touristiques les plus prisées pour les Belges, au gré de ses paysages ruraux et de ses 44 villages et hameaux au caractère typique. «Il y a toujours eu énormément de promeneurs à Durbuy, mais on peut effectivement voir une augmentation significative de la fréquence ces derniers mois», explique Deborah Reynders de l’Office de Tourisme de Durbuy qui constate une hausse de l’achat des cartes de randonnées. «De plus en plus de personnes viennent acheter des cartes de balades au musée», souligne-t-on à la Maison des mégalithes à Wéris. Même son de cloche du côté du Royal Syndicat d’Initiative de Barvaux: « On constate effectivement un grand rush principalement sur les promenades à pied et à vélo.»

Un constat qui n’est pas spécialement partagé par le Syndicat d’initiative de Bomal. «Même si nous avons vendu un peu plus de cartes que d’habitude au bureau, les visiteurs viennent chez nous pour les gros événements du village (Fêtes du Beaujolais, Durbuy Rock festival, Flammes et la petite Batte dominicale)», précise Baudouin Reumont, Président du SI de Bomal.

La nouvelle brochure présentant les parcours proposés par le SI bomalois sortira en 2022 «Notre but est de redynamiser le village et de faire découvrir. ses charmes à un maximum de visiteurs», poursuit le président. «Cette brochure sera en vérité une première.Si nous n’avions pas connu la crise sanitaire actuelle, nous n’aurions peut-être pas pensé à créer une brochure de balades.»

De nouveaux parcours sur un nouveau site

Du côté de la Commune de Durbuy, on n’est pas en reste et on prépare déjà activement l’été. « Un nouveau site Internet est en préparation pour cet été, confie l’échevin du Tourisme Pablo Docquier. Ce site présentera toutes les propositions de parcours à effectuer sur le territoire de notre commune.» De nouveaux parcours seront en outre disponibles cet été: «Des sites comme le Mont-des-Pins, entre Barvaux et Bomal, et le point de vue du Belvédère à Durbuy y figureront, poursuit-il. Ainsi qu’un parcours plus sportif, ainsi qu’un parcours chasse aux trésors.»

Un parcours pour enfants à Wéris

À Wéris, un nouveau livret pour enfants vient de sortir. « Il s’agit d’un livret explicatif avec des petits jeux au contenu adapté pour les 6-12 ans», indique Aubrée Godefroid, conservatrice de la Maison des Mégalithes.