Le variant indien localisé à Saint-Josse: «Le porteur a-t-il voyagé ou a-t-il été contaminé en Belgique?»

Un cas du variant indien du Covid-19 a été repéré à Bruxelles. Mais le porteur, localisé à Saint-Josse, n’a pas encore pu être contacté. Par ailleurs, une femme enceinte est décédée du covid dans un hôpital de la capitale. Le point.

«Nous avons malheureusement détecté un nouveau variant à Bruxelles».

Et ce nouveau venu, c’est le tant redouté variant indien. Celui-ci a été repéré chez une personne de Saint-Josse, commune où le taux de vaccination est justement le plus bas de Bruxelles.

«Il s’agit d’un cas de contamination détecté fin mars», détaille Inge Neven, responsable du service d’inspection Hygiène de la Cocom. «Mais nous n’avons eu connaissance du fait qu’il s’agit du variant indien que jeudi 22 avril». Inquiétant: cette personne n’a pas encore pu être contactée par les équipes de tracing. «Elle fait partie des 6% que les centres de contact ne parviennent pas à joindre, cela arrive», doit déplorer Inge Neven.

Comment a-t-il été contaminé?

La seule certitude, c’est qu’«il ne s’agit pas d’un Indien ou d’une Indienne», détaille la fonctionnaire. Dont les services tentent de retracer les dernières semaines de ce cas présenté comme plus contagieux et plus virulent. «Il faut essayer de comprendre les raisons de cette contamination: cette personne a-t-elle voyagé? A-t-elle été infectée en Belgique?», s’interroge Neven. Qui assure tout mettre en œuvre pour «limiter au plus possible» la propagation de cette variante indienne du Covid-19.

La responsable hygiène de la Cocom rappelle que 86% des cas positifs en Belgique présentent la variante britannique du virus, 5% la sud-africaine et 4% la brésilienne. «Il y a pour l’instant 4 cas avérés de variant indien chez nous, dont 3 en Province d’Anvers», distingue-t-elle. Sans compter les 20 étudiants indiens diagnostiqués à Alost et Louvain, portés à connaissance le 22 avril.