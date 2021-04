Bien choisir son PC portable pour le télétravail et les loisirs

On demande de plus en plus de polyvalence au «laptop» sous Windows 10: télétravail en journée, divertissement le soir. nenetus – stock.adobe.com

Voici les 8 critères à prendre en compte au moment d’acheter un «laptop» Windows 10 polyvalent.

C’est le grand écart. En 2021, nous demandons à notre ordinateur portable de s’adapter au télétravail et à nos loisirs. En ligne de mire: une webcam performante, un clavier confortable ou encore des connexions à profusion.

Comment bien choisir? En marge du budget, un «laptop» Windows 10 est défini par une myriade de caractéristiques, de la puissance du processeur à la taille du disque de stockage. Les modèles sensiblement différents pleuvent. Sur le site web d’un célèbre détaillant, on compte… 154 machines!

Pour vous aider à poser votre choix, nous ciblons ci-dessous les 8 critères qui comptent pour un PC partagé entre le travail et le divertissement.

1. L’écran

Pour travailler et se distraire dans de bonnes conditions, il est préférable d’opter pour un écran d’une résolution minimale de 1920x1080 pixels. Pourquoi? Parce que c’est le standard de la HD (haute définition). C’est idéal pour regarder une série Netflix notamment.

Les photographes aguerris et les graphistes opteront certainement pour une résolution supérieure.

Quant à la taille, 15,6 pouces est le bon compromis entre lisibilité et portabilité. En dessous, le confort de lecture est affecté. Au-dessus, déplacer la machine devient plus délicat.

2. Le clavier

Le mot d’ordre est simple: testez le clavier dans le magasin, encore et encore. Comme vous êtes appelés à passer des heures dessus, autant que la frappe soit souple et aussi silencieuse que possible. Évaluez également si vous pouvez poser facilement vos poignets, sans devoir les contorsionner.

La présence d’un pavé numérique sera également précieuse, pour les jeux et l’encodage des données par exemple.

Placé à droite, le pavé numérique permet d’encoder plus facilement les chiffres, notamment. Internet

3. La webcam

Le pire côtoie le meilleur dans les webcams directement intégrées aux PC portables. À surveiller: la résolution maximale et le positionnement. Pour diffuser la meilleure image de vous-même, il faut privilégier la caméra HD si votre budget le permet et le placement classique sur le haut de l’écran.

Certains constructeurs insèrent la webcam dans une petite trappe sur le clavier. Si le système est astucieux, il délivre une image en contre-plongée peu flatteuse.

4. Le processeur

Le processeur central, c’est le moteur de votre ordinateur. Plus il sera puissant, plus il sera coûteux, plus il fera tourner rapidement les applications et les fonctions les plus exigeantes. C’est un critère important pour celui qui monte des vidéos ou qui assure des retouches photographiques de haute volée.

Pour éviter les désillusions, il est recommandé d’adopter au minimum un processeur Intel Core i5 ou AMD Ryzen 7. Fuyez si possible les Celeron, les Pentium ou encore les Core i3 d’entrée de gamme, trop limités.

Le processeur est le moteur central de toutes les activités du PC portable. Internet

5. La mémoire vive

La mémoire vive (RAM), c’est comme la mémoire à court terme de votre ordinateur. C’est là que la machine stocke temporairement des données éphémères mais essentielles. Une quantité généreuse de RAM vous permettra de retoucher sereinement des photos en très haute résolution.

8 GB (gigabytes) de mémoire vive est le minimum syndical. 12 ou 16 GB apporteront un sérieux plus dans nombre de logiciels et d’usages.

6. Le stockage

Le stockage des fichiers dans le «cloud» (en ligne) réduit sensiblement nos besoins en stockage classique. Heureusement, car les disques SSD, nettement plus rapides, ont une capacité sensiblement inférieure à celles des disques durs à l’ancienne.

512 GB (gigabytes) de stockage permettent de ne pas se sentir trop rapidement à l’étroit.

Le disque SSD est beaucoup plus rapide et fiable que le disque dur à l’ancienne. Internet

7. La connectique

Votre nouveau PC portable se doit de répondre à vos besoins de connexion à des appareils et à des périphériques externes. Dressez la liste de vos prérequis (lecteur de carte mémoire, connexion HDMI à un vidéoprojecteur, ports USB…) et vérifiez si le «laptop» convoité dispose de toute la connectique nécessaire.

Dans le moyen et le haut de gamme, un seul port USB-C peut remplir à lui seul plusieurs fonctions.

8. Les haut-parleurs

Aussi bien pour regarder rune série en streaming que pour écouter vos collègues sur Skype, des haut-parleurs précis et puissants sont incontournables. Encore une fois, le test en magasin est en mesure de vous rassurer sur les performances sonores du PC qui vous fait de l’œil.

En résumé 1. L’écran: 15,6 pouces, résolution minimale de 1920x1080 pixels 2. Le clavier: confortable, silencieux, avec présence du pavé numérique 3. La webcam: HD (haute définition), placée en haut de l’écran 4. Le processeur: minimum Intel Core i5 ou AMD Ryzen 7 5. La mémoire vive (RAM) : 12 ou 16 GB (gigabytes) 6. Le stockage: minimum disque SSD 512 GB (gigabytes) 7. La connectique: assez de ports (USB, HDMI, etc) pour combler vos besoins 8. Les haut-parleurs: sonorités puissantes et détaillées

