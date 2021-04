Les chiffres de la vaccination dans les 19 communes de Bruxelles: différences marquées selon le niveau socio-économique

INFOGRAPHIES | La Cocom a dévoilé les taux de vaccination dans les 19 communes bruxelloises. Un constat: la progression des piqûres est plus lente dans les communes les plus pauvres.

Alors qu’un nouveau record d’injection à Bruxelles a été atteint entre le 19 et le 25 avril (lire cadrée), la Cocom a fait le point ce 26 avril sur les taux de vaccination dans les 19 communes de la région capitale. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que tous les codes postaux ne sont pas égaux face à la seringue.

C’est indéniable: l’avancée de la vaccination se fait plus lentement dans les communes du «croissant pauvre» et, plus généralement, de la 1re couronne. Les graphiques ci-dessous montrent clairement qu’Anderlecht, Molenbeek, Bruxelles-Ville, Schaerbeek et Saint-Gilles marquent le coup. C’est encore plus limpide à Saint-Josse, qui détient le record du plus petit pourcentage de 1re dose pour les 65 + (51,7) et toutes les classes d’âges réunies (12,3%). Pour les 2e doses, c’est Saint-Gilles qui ferme la marche pour les 65 + (11,99%) alors que Saint-Josse est bonne dernière pour toutes les classes d’âges (3,4%).

Les communes riches mieux vaccinées

A contrario, les communes de 2e couronne du sud et de l’est, Auderghem, Watermael-Boitsfort, Uccle et les deux Woluwe, sont les meilleurs élèves. Sans oublier Jette, au nord. Pour les 1res doses, c’est Woluwe-Saint-Pierre qui mène le classement des 65 + (80,7%) comme celui des tous âges réunis (36,5%). Pour la 2e dose, c’est Jette qui s’illustre chez les 65 + (27,55%) et Watermael-Boitsfort pour tous les âges réunis (10%), avec Uccle à chaque fois au 2e rang.

Les taux de vaccination dans les 19 communes bruxelloises

Pour Inge Neven, responsable du service d’inspection de l’Hygiène de la Cocom, ces chiffres s’expliquent par plusieurs facteurs. «On voit clairement une tendance», décrypte-t-elle. «Les communes avec la population la plus internationale, celles qui présentent la plus forte fracture numérique, celles aux revenus moyens les moins élevés, ce sont les communes qui présentent les pourcentages de vaccination les plus faibles».

Notons qu’en valeur absolue (notre 3e infographie), le total sera plus facile à atteindre à Saint-Josse, Berchem ou Koekelberg que dans les communes plus vastes et peuplées de Bruxelles-Ville, Anderlecht ou Schaerbeek.

Consciente de cette problématique, la Cocom promet d’intensifier communication et sensibilisation dans ces zones. Celles-ci passent par les administrations communales dont certaines disposent d’équipes et de stands sur le terrain, mais aussi par les médecins généralistes et les mutuelles. Des collaborations avec les différents cultes, des radios communautaires et des impressions dans les syllabus des étudiants sont aussi prévues.